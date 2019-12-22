الامارات | «الناشئة» يكتسبون مهارات جديدة في «حياكم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشئة» يكتسبون مهارات جديدة في «حياكم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، برنامج «حياكم» في مستواه الثاني، الذي استهدف عدداً من الناشئة المتميزين الذين التحقوا بالبرنامج في مستواه الأول.

ونظم البرنامج بهدف إتاحة الفرصة للناشئة واليافعين في تطبيق مهاراتهم المكتسبة عملياً في جهات سياحية مميزة في الشارقة، إضافة إلى تدريبهم على الإلمام بكل المهارات المتعلقة بقطاع السياحة ميدانياً، وتطوير قدراتهم على التفاعل مع سوق العمل ومواكبة متطلباته. اشتمل جدول أعمال البرنامج على تدريب المشاركين على مهارات العمل في مجال الإرشاد السياحي بقلب الشارقة، واستقبال الوفود في فندق «البيت»، لإعداد جيل من المرشدين السياحيين، وتأهيلهم ليكونوا سفراء لوطنهم عبر نقل الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات إلى الآخرين.

وتعرف المشاركون إلى مهارات تنظيم برامج سياحية لزوار الشارقة، لتعريفهم بأبرز وأهم معالمها السياحية والثقافية والتراثية، والوجهات الترفيهية، واطلعوا على ملف ترشح قلب الشارقة للانضمام إلى قائمة التراث العالمي. واكتسب المشاركون مهارات وصف المعالم الفنية في جولة ميدانية بمؤسسة الشارقة للفنون، وتدربوا على مهارات العرض والتقديم، إذ أتيحت الفرصة لكل مشارك في تقديم خلاصة تجربته وعرض ما تعلمه من المشاركة في البرنامج. وقال خليفة البح، أحد المتدربين في فندق «البيت»: «لقد تعلمت مهارات أداء المهام الوظيفية الخاصة بالوظائف المختلفة للعاملين في الفنادق، وتدربنا على كيفية عمل الفواتير ومراجعتها وتحديد الإيرادات والمصروفات، كما تعلمت شيئاً مهماً وهو ضرورة أن يحب الشخص ما يعمل حتى يشعر بالسعادة وهو يجتهد في عمله، إضافة إلى أهمية العمل بروح الفريق والعلاقة الطيبة التي تجمع بين الموظفين». بينما أكد المتدرب علي درويش، أهمية التدريب في إدارة قلب الشارقة، الذي اكتسب منه العديد من المهارات، مشيراً إلى أنه تعلم فن استقبال الوفود السياحية، ومهارات تنظيم جولات ممتعة للسائحين. وأضاف: «برنامج (حياكم) في المستوى الثاني كان بالنسبة لي فرصة تدريبية مميزة لتنمية مهاراتي في مهنة الإرشاد السياحي، وتطبيقها مع وفد زائر من الأطفال، كما ساعدني على تطوير قدراتي في التواصل مع الآخرين».