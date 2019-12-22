الامارات | البحر الأحمر السينمائي يكرّم خيري بشارة

شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر السينمائي يكرّم خيري بشارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أن برامج العروض الاستعادية، في نسخته الأولى، ستكون مخصصة لأعمال المخرج المصري خيري بشارة، أحد روّاد السينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي في الثمانينات، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية في مطلع التسعينات.

وإضافة إلى تكريم بشارة في حفل الافتتاح المزمع إقامته على ساحل مدينة جدة في السعودية، في 12 مارس المقبل، سيتم عرض أفلام المخرج الرائد في عروض جماهيرية على الشاشة الكبيرة طوال أيام المهرجان، بحضوره الشخصي وعدد من أبطال وبطلات أفلامه. ‏وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد اضطلعت في الأشهر الماضية بترميم تسعة أفلام لخيري بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنياً، كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي.

‏وتُعد الأفلام المختارة لبشارة في «البحر الأحمر السينمائي» من علامات السينما المصرية والعربية. واعتبر مدير المهرجان محمود صباغ، أن خيري بشارة «يعتبر أيقونة من أيقونات السينما المصرية والعربية، الذي ألهمت أعماله وتجاربه العديد من مخرجي ومخرجات الأجيال الجديدة».