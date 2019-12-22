الامارات | «مخرج E88».. ترفيه وموسيقى وفن في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن «مخرج E88».. ترفيه وموسيقى وفن في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعالية «مخرج E88 للمأكولات والتسوق»، في أسبوعها الأول، إقبالاً لافتاً من قبل الزوار الكبار والصغار، الذين استمتعوا ببرنامج حافل بالنشاطات والفعاليات المتنوعة والترفيهية، التي يستمر بتنظيمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، حتى الرابع من يناير المقبل، ليتيح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بأوقات مميزة خلال العطلة الشتوية.

وحضر الزوار مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والعروض الراقصة والبهلوانية في الهواء الطلق، كما شاركوا في عدد من النشاطات التفاعلية، حيث تخصص الفعالية مسابقات وورش طهي وغيرها من النشاطات، إذ استمتع الأطفال بتزيين الكب كيك والكوكيز، بإشراف فريق طهاة متخصص من مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتتيح الفعالية الفرصة للزوار لتذوق أشهى وأطيب الوصفات التي يقدمها أكثر من 40 عربة مأكولات وأكشاك صغيرة، تقدم لعشاق الطعام تشكيلة واسعة من الأطباق والأصناف المحلية والعالمية، التي يتعرف من خلالها الزوار إلى مختلف الثقافات، فضلاً عن إمكانية التسوق واختيار أجمل القطع الفنية من بين تشكيلة واسعة من التصاميم الفريدة المصنوعة يدوياً، والتي يعرضها البائعون وتتضمن الأزياء والمجوهرات والألعاب.