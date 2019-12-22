الامارات | أستراليا تستعدّ لدرجات حرارة قياسية وحرائق «كارثية»

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تستعدّ لدرجات حرارة قياسية وحرائق «كارثية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكافح الآلاف من رجال الإطفاء العشرات من حرائق الغابات الواسعة التي خرجت عن نطاق السيطرة، في أربع من ست ولايات بأستراليا، وسط ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وجفاف حاد مستمر منذ أشهر. وتطبق حالة الطوارئ في ولاية «نيو ساوث ويلز»، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، للأسبوع الثاني، بسبب حرائق غابات «كارثية»، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في ضواحي سيدني.

وأغلقت عشرات الطرق، وتم نشر 10 آلاف من عناصر الشرطة وخدمات الطوارئ ورجال الإسعاف والإطفاء، أمس، و«ربما تكون هذه أكبر عملية نشر لعناصر خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز»، حسب ما قال وزير خدمات الطوارئ بالولاية، ديفيد إليوت، الذي أضاف للصحافيين في سيدني: «إنهم هناك، قبل أربعة أيام من الكريسماس للحفاظ على سلامة الأسر، أعتقد أنه من المناسب أن يتعامل معهم سكان ولاية نيو ساوث ويلز بصبر وتعقل».