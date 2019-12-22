الامارات | أفراح الراشدي والكعبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سعيد سالم خليفة بن سلوم الراشدي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سالم خلفان سعيد الكعبي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الهيلي للأفراح بالعين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين ووجهاء القبائل، وحشد من المهنئين وزملاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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