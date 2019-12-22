الامارات | أفراح الشامسي وآل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي وآل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعيد علي سعيد الشامسي، بمناسبة زفاف نجلها أحمد إلى كريمة محمد أحمد شطاف آل علي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق روتانا بالعين، أعيان الشامسي وآل علي، وعدد من الضباط ورجال الأعمال، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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