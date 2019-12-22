الامارات | مرسى ياس مارينا أبوظبي يستقبل 2020 بمهرجان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مرسى ياس مارينا، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، أنه سيستقبل العام الجديد بمهرجان للألعاب النارية، وعلاوة على عروض ترفيهية مباشرة احتفالاً بالمناسبة. وأشار إلى أن زوار مرسى ياس مارينا، خلال ليلة رأس السنة، سيتمكنون من التنقل مجاناً عبر حافلات مخصصة، والوصول إلى حفل المغني برونو مارس، والعودة إلى مرسى ياس مارينا للاحتفال في حتى ساعات الصباح الأولى. ولفت إلى أن وجهات الضيافة في المرسى أعدت جدولاً حافلاً للاحتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة، يشتمل على عروض وأطباق من حول العالم خلال الاحتفالية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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