اكتشفي طريقة قص الغرة بخطوات بسيطة

تلجأ بعض النساء إلى قص الغرة في المنزل خصوصاً إذا كن مستعجلات أو لا يملكن الوقت للذهاب إلى مصفف الشعر. وإذا كنت ممن يجازفن بذلك تعلّمي معنا في مقال اليوم من أنوثة طريقة قص الغرة في المنزل فلا تفسدين شعرك.

- إبدأي بفصل الخصلة الأماميّة المراد قصها عن باقي أجزاء شعرك باستخدام مشط رفيع، وراعي عند تقسيم الشعر أن يأخذ الجزء الأمامي .

- إجمعي الشعر المتبقي على هيئة ذيل حصان ثم قسمي الخصلة إلى ثلاثة أجزاء صغيرة مع مراعاة أن تكون الخصلة التي تقع في المنتصف أقلهم كثافة.

- استخدمي مقصاً حاداً وقومي بقص الخصلة التي تقع في المنتصف بحيث تنتهي عند فمك إذا كنت ترغبين أن تبقى طويلة قليلاً، وعند الحاجب إذا كنت ترغبين أن تكون غرتك قصيرة، ثم انتقلي إلى الخصلتين الجانبيتين.

قبل قص الخصل الجانبية، ضعيها بين أصابعك مع إمالة الأصابع قليلا، لقصها بزاوية بحيث تكون الخصل الجانبية أطول قليلا من الشعيرات التي تقع في المنتصف.

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- راقبي الغرّة في المرآة وقومي بقصّ الزوائد وعمل التعديلات المناسبة حتى تصبح مثاليّة.

- يفضّل قصّ الغرة على مرتين أو مرحلتين، بحيث يتمّ قصّ جزء كبير من الشعر الطويل في المرة الأولى ثم قص الزوائد في المرة الثانية حتى تصلي لطول الغرة المناسب الذي ترغبينه.

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