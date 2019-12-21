فيديو.. شيماء سيف تركض حافية القدمين: هي عادتنا ولا هنشتريها

شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في الفيديو وهي تركض حافية القديمن، وتحمل حذاءها في يدها بعد تسليمها جائزتها أمس من حفل مجلة "دير جيست".
وعلقت على الفيديو: "هي عادتنا ولا هنشتريها"، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها حافية القدمين، فسبق أن ظهرت الفنانة شيماء سيف في الكويت بفستان سواريه أسود، وهي تجري حافية القدمين.
يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف كان مسلسل "الزوجة 18"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى خطاب، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف فكري.
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