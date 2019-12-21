"بوسي" أول مصرية تصبح حكما دوليا: اضربت بالطوب رغم إن لبسي كان ملتزم

قالت بوسى سعيد، أول حكم مصري دولي في كرة القدم، إنها مارست كرة القدم لمدة 10 سنوات، موضحةً أن أهلها كانوا يعارضونها، بسبب لعب بعض المباريات خارج محافظتها الشرقية، وذلك بسبب اضطرارها إلى المبيت خارج منزلها.

وأضافت بوسى، خلال استضافتها في برنامج كلام ستات، الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانات نهال عنبر وندى رحمي وهيدي كرم، عبر شاشة "ON E"، أنها بعدما اعتزلت كرة القدم حصلت على "كورس" تدريب، ثم اتجهت إلى التحكيم.

وتابعت أنها كانت ترفض أن تتجه إلى التحكيم، بسبب تعرض الحكام للإهانات: "طول اليوم الحكم بيتشتم وبعدين كلهم رجالة، ولكن بعد كده قدمت ورقي في منطقة الشرقية، وكل اللي معايا كانوا ولاد".

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وحول مواصفات الحكام الواجب توافرها، قالت بوسي إن الشخصية القوية أول صفة يجب أن يتحلى بها حكام المباريات حتى يتمكنوا من السيطرة على اللاعبين، مشيرةً إلى أنها تُكتسب مع تدرج الخبرات.

وأشارت، إلى أنها كانت معد لياقة للحكام في بطولتي كأس الأمم الأفريقية للكبار، وكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، اللتين أُقيمتا في مصر.

وحول بدايتها مع التحكيم، قالت بوسي سعيد: "أول ما حكمت كان في الزقازيق، عدى 10 دقايق، ولقيت حاجات بتتحدف، قلت أكيد مش ناموس، وبعد كده اكتشفت إن الطوب بيتحدف من بعض صغار السن رغم إن لبسي كان ملتزم، لكن الماتش كمل لما خرجوا".