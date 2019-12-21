أحمد إبراهيم يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته أنغام: هخلص شغلي وأسافر لها

كشف أحمد إبراهيم، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة أنغام، بعدما أجرت عملية جراحية مؤخرًا، لوجود حصوات على الكلى.
وكتب "إبراهيم" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام.. هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".
وتابع: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتًا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم وإن شاء أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض.. شكرًا".
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