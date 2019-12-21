حرصت الفنانة رولا سعد على إحياء ذكرى وفاة شقيقها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت صورة لكرسي متحرك، نظرًا لأن شقيقها كان قعيدًا، وعلقت عليها: "مضت أعوام على رحيلك أخي الحبيب، لكن لم أنسك لحظة يؤلمني فراقك جداً، رحَم الله ضحكة لَا تغِيب و بَسمةٌ لَا تُنسَى.. أذكرك في كل صلواتي".
توفى "جورج"، شقيق رولا سعد، الذى كان من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو في ذروة شبابه عن عمر الـ 28 عامًا، وقدمت له أغنية عن روحه هي "وينك قلبي نار"، وقالت في إحدى المقابلات التليفزيونية لها إنها حاولت الانتحار مرتين بعد رحيل شقيقها.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"كرسي متحرك".. رولا سعد تحيي ذكرى وفاة شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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