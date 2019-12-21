فستان من الجلد قطعة أساسية في خزانة ملابسك

قماش الجلد قماش أساسي في تصميم الازياء لموسمي الخريف والشتاء، و لهذا العام تصدر فستان الجلد موضة الموسم، واختارته اغلب دور الأزياء والنجمات في اطلالاتهن، لذا لا تتخلي عن هذه القطعة في خزانتك لهذا الموسم.

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