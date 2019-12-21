"معرفش ديانتهم وهطبعله الصورة عشان أفرحهم".. كواليس لقطة الكريسماس بمؤسسة الزكاة

بملابسهم التي يبدو عليها البساطة، والضحكة والبشاشة التي ملأت وجوههم، وهم يرتدون "طاقية بابا نويل"، وثقت عدسة المصورة دنيا بهجت، صورة لتلك الأسرة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد.

بيديه التي تبدو عليها الشقاء، حاوط بطل اللقطة زوجته وبناته الثلاث، مُبتسمًا لعدسة المصورة، التي نقلت تلك الاحتفالات البسيطة، منذ عام مضى، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وبقوة مؤخرًا، مشيدين بها وببساطتها.

"مصورها من سنة وأعتقد دي أول مرة صورة تجمع الأسرة كلها"

هكذا علقت "دنيا" مصورة اللقطة، مؤكدة أنه تم التقاطها في 7 يناير 2019، خلال احتفالات عيد الميلاد الماضي، بمؤسسة الزكاة، بمدينة السلام، معبرة عن سعادتها لانتشار الصورة مؤخرًا بهذه الطريقة، وقالت: "الموضوع جه بالصدفة، إحنا مجموعة شباب بنروح كل سنة، خلال الاحتفالات نوزع هدايا ولعبا على الأطفال، واتصادفت بالأسرة دي هناك".

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وتابعت لـ "هُن": "الراجل لما شافني، قالي ممكن أتصور بالطواقي دي، ولما رحبت قالي ثواني ونده مراته وبناته، وكلهم لبسوا الطوافي ووقف ضمهم واتصوروا وهما مبسوطين"، مُضيفة: "أعتقد إنهم أول مرة يتصوروا صورة مع بعض لأنهم كانوا مبهورين جدًا بيها، وطلب يبص عليها أكتر من مرة".

وعن وظيفة رب الأسرة، أو هويته، أكدت أنها لا تعلم من هو لكنه يعمل بالمؤسسة، قائلة: "معرفش حتى ديانته إيه، بس أعتقد إنه بيشتغل مع العاملين بالنظافة، أو صنايعي".

واختتمت قائلة: "أنا وعدته هطبعله الصورة دي، وهوديهاله خلال احتفالات السنة دي، يناير 2020".