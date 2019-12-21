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شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في إحدى الصور مع شجرة الكريسماس، واعتمدت الفنانة على الشعر الويفي المنسدل، مع المكياج الهادئ البسيط.
ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت من ضمن التعليقات: "ما بتكبريش وشكلك مش بيتغير، طول عمرك قمر".
يشار إلى أن الفنانة نرمين الفقي شاركت في حفل ختام تتويج ملكة جمال الكون، لهذا العام، ضمن أعضاء لجنة التحكيم، التي تضمنت مصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة السورية نسرين طافش، والإعلامية نهى عبدالعزيز، وترأست اللجنة، هدى عبود، منظمة الحفل.
كانت آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبوالعروسة 2" بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، ومحمد عادل، وولاء الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي تنشر صورة مع شجرة الكريسماس.. ومتابعيها: "مابتكبريش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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