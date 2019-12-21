"مات بسببه إداري الزمالك".. تعرف على أعراض وأسباب الملاريا

فقدت القلعة البيضاء اليوم، الإداري وليد قاصد، الذي توفي صباح اليوم، نتيجة لإصابته بمرض الملاريا.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، إن إداري الزمالك كان يعاني من الإصابة بمرض الملاريا الخبيثة، والتي تعرض لها خلال رحلة الزمالك الماضية في الكونغو، مؤكدًا أنه تواجد في مستشفى الحميات في الأيام الأخيرة من أجل العلاج من هذا المرض ولكنه لم يقاوم نظرا لمناعته الضعيفة.

وتعد الملاريا واحدة من الأسباب الرئيسية في العالم للموت، حيث إنه يعد عدوى ناجمة عن طفيلي أُحادي الخلية، يتغلغل لمجرى الدم، نتيجة لسعة البعوض من نوع الأنوفيلية.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أعراض وأسباب مرض الملاريا طبقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض الملاريا

الحُمى

القشعريرة

الصداع

الغثيان والقيء

الألم العضلي والتعب

التعرق

ألم في الصدر أو البطن

السُّعال

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- أسباب الملاريا

البعوض

من خلال لَدغات البعوض الحامل للعدوى.

انتقال الطفيل

إذا لدغتك هذه البعوضة في المُستقبل، يمكنها نقل طفيل الملاريا لك

في الكبد

تدخل الطفيليات جسمك، تنتقِل لكبدك؛ حيث تبقى بعض أنواعِها كامِنة لمدة تصِل إلى سنة

في مجرى الدم

عند نُضْج الطفيليات، تترك الكبِد وتُصيب خلايا الدم الحمراء.

من خلال نقل الدم

مشاركة الإبر المستخدمة في حقن المخدرات

مضاعفات الملاريا

يمكن أن تصبح الملاريا قاتلة، وخاصة الملاريا التي تسببها أنواع الطفيليات الشائعة في المناطق المدارية في أفريقيا، وترتبط الوفيات الناجمة عن الملاريا في معظم الحالات، بواحدة أو أكثر من المضاعفات الخطرة، وتشمل:

الملاريا الدماغية

التي تسبب تورما أو تلفا في الدماغ، مع نوبات مرضية وغيبوبة.

صعوبات التنفس

قد يؤدي تراكم السوائل في الرئتين (الوذمة الرئوية) إلى صعوبة في التنفس.

فشل الأعضاء

يمكن أن تسبب الملاريا فشلاً في الكلى أو الكبد، أو قد تؤدي إلى تمزق الطحال.

فقر الدم

تُدمر الملاريا كرات الدم الحمراء؛ ما قد يؤدي إلى فقر الدم.

انخفاض سكر الدم

قد تسبب الحالات الشديدة من الملاريا في حد ذاتها انخفاضًا في نسبة السكر في الدم وقد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم الشديد إلى الغيبوبة أو الوفاة.