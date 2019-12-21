برلمانية تطالب العدل بإرسال مشروع قانونها بشأن الأحوال الشخصية

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزارة العدل، بإرسال مشروع قانونها المعد في شأن الأحوال الشخصية، خاصة مع انتهاء فترة الشهرين التي تحدث عنها رئيس البرلمان علي عبدالعال، لإرسال مشروع القانون الذي تعده وزارة العدل.

وأشادت النائبة، بتصريحات الرئيس السيسي بشأن القانون، وتأكده مدى الدعم الذي توليه القيادة إلى المرأة، مؤكدة أنه خلال الـ 10 أعوام الماضية، مرت بمصر بأحداث كثيرة، حيث تصدت المرأة المصرية بقوة في 2013، من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، فهي استدعت نفسها لحماية وطنها وحماية كل الأجيال القادمة، وعليه فلن يقر الرئيس أي مشروع قانون ضدها.

وأشارت "حسونة"، إلى أن الرئيس طمأن السيدات في وسط النقاش حول قانون الأحوال الشخصية وتخوف كثير من سيدات مصر، أن الأمر لا يكن بالشكل المتوازن والانصاف لهن، معلقة: "لولا وضوح سيادته في وقوفه إلى جانب المرأة المصرية لم يكن لمجلس النواب المصري أن يحرص على أن يرى هذا القانون النور في دور الانعقاد الحالي، بعد أن ظللنا نطالب بمناقشته وإصداره طوال الأربع سنوات الماضية دون جدوى".