منها الوجبات الجاهزة والمصنعة.. أطعمة تجنب تناولها لطفلك أثناء السفر

من الأخطاء التي يرتكبها الآباء لدى سفرهم برفقة أطفالهم، منحهم أطعمة يجب تجنب تقديمها لهم، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" والتي اعتمدت مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الرحلات.

الوجبات الجاهزة

تجنبي إطعام طفلك رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الجاهزة والحبوب المصنعة.

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تجنب الأطعمة المليئة بالنكهات

تجنبي إطعام أطفالك الأطعمة الاصطناعية المليئة بالنكهات والملونات الاصطناعية التي لا تحتوي على عناصر غذائية، واستبدلي هذه الأطعمة بالفاكهة لأنها أكثر فائدة.

الحلويات المصنعة

تحتوى الحلويات المصنعة على كميات كبيرة من السكر الذي يضر بالصحة، لذا حاولي إعداد حلويات منزلية قبل السفر، وقللي فيها كميات السكر والمواد الملونة الضارة.

تجاهل السوائل

يهمل كثير من الآباء السوائل أثناء سفرهم، الأمر الذى يؤدى إلى إصابة الأطفال بالجفاف، لذا ينصح باصطحاب مجموعة من العصائر الطبيعية وكميات كافية من عبوات الماء.