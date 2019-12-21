كانت مسحورة واتجوزت عرفي.. أهم تصريحات منة فضالي المثيرة للجدل

من وقت لآخر تخرج الفنانة منة فضالي، بتصريحات مثيرة للجدل، والكشف عن مواقف غريبة تحدث لها، تثير بها انتباه متابعيها، ولعل آخرها ما ذكرته خلال استضافتها في برنامج "تحيا الستات" المذاع على قناة "النهار" حول علاقاتها العاطفية وزواجها سرًا دون علم والدتها.

وأوضحت "منة"، أنها ارتبطت بالملحن محمد ضياء، فتزوجته عرفيا طيلة 6 أشهر، بعدما رفضت والدتها فاحترمت رغبتها وقررت الزواج منه سرًا، لكنهما لم يستمرا طويلًا بسبب غيرته عليها واعتدائه عليها بالضرب مرة واحدة: "ضربني مرة، هو كان عنده اعتراض إني أكمل تمثيل وطول الوقت كان بيتخانق بسبب اللبس والخروج والحفلات، دي حاجة تخصه لأنه راجل بس أنا بشتغل مينفعش يتقالي لأ على طول".

ويرصد "هن" أبرز المواقف التي أثارت بها الفنانة منة فضالي الجدل حولها سواء بتصريحاتها أو مواقفها الغريبة:

شخص غريب يطاردها عند منزلها

ففي وقت سابق، استغاثت منة فضالي، عبر حسابها على "فيس بوك" من أن شخصا غريبا يطاردها عند منزلها: "دلوقتي في حد جالي البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبيجي كل يوم وشكل حد مسلطه عليا، حد يقولي أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنيني تحت البيت، ممكن حد يساعدني".

وتلقت "فضالي"، عددا من تعليقات متابعيها منها الذين نصحوها بالاتصال بالشرطة، لكن لم تمض سوى ساعات قليلة على منشور "فضالي"، حتى حذفته من صفحتها على "فيسبوك".

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ملثمين تعدوا عليها

وخلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ذكرت بأنها تعرضت للاعتداء من قبل ملثمين، أثناء استقلالها سيارتها الحديثة.

وذكرت "فضالي"، تفاصيل الواقعة الصعبة التي عاشتها على أيدي ملثمين، أنها كانت في أحد المولات التجارية الشهيرة وعقب انتهائها من شراء احتياجاتها، استقلت سيارتها لتفاجأ بهجوم أشخاص ملثمين عليها، تعدوا عليها لسرقة سيارتها "دخلوا عربيتي وتعرضت للضرب والبهدلة.. سرقوا مني عربيتي وبوست أيديهم عشان يسبوني أنزل".

وزعمت "فضالي"، بأنه ربما يكون خطيبها السابق، وهو ضابط شرطة، من وراء هذه الحادثة، حيث هدد والدتها في وقت سابق، إذا لم توافق على خطبتهما سوف يشوه وجهها بإلقاء ماء نار عليها.

محاولة خطف في توك توك

لا تنتهي المواقف الغريبة التي تعرضت لها الفنانة الشابة منة فضالي، إذ أنها تحدثت في وقت سابق لـ"الوطن"، عن تعرضها لمحاولة الاختطاف في حدائق الأهرام بواسطة "توك توك".

فعند ذهابها لتصفيف شعرها لدى كوافير في منطقة حدائق الأهرام، تعرضت لمحاولة الخطف بواسطة "التوك توك"، في حين أن مصدرا أمنيا، أفاد بأنه لا توجد أي بلاغات تفيد بتعرض الفنانة لمحاولة الخطف أو السرقة.

اتعملها سحر

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها لأعمال سحر، جعلتها "إنسانة مُغيبة تتصرف بشكل غريب"، بحسب وصفها.

ففي التفاصيل التي ذكرتها "فضالي"، لـ"هن"، بأنه خلال جلوسها مع أحد أصدقائها، فوجئت بسيدة لم تكن قادمة إليها خصيصًا، لكنها وجهت حديثها إليها قائلة: "أنتِ معمول ليكِ عمل واترمي في البحر، لكنه أتفك دلوقتي لأن السمكة اللي بلعته ماتت".

وأوضحت "فضالي"، بأنها لم تنكر شعورها بالخوف، آنذاك، "سردت أمامي وقائع عدة حدثت بالفعل، فشعرت أنها مُحقة في كلامها، لاسيما أن السحر مذكور في القرآن"، ناهيك عن "شعوري بأنني كنت شخصية مُغيبة حينها، حيث كنت أقدم على تصرفات غريبة جداً، وفجأة أصبحت أمارس حياتي بشكل طبيعي".