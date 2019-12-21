علامة " فوريو" تكشف عن أكبر الحسومات في تاريخها

كشفت FOREO ، العلامة الأسرع نمواً في قطاع العناية بالبشرة، عن إطلاق أكبر حسوماتها خلال عروض “الجمعة البيضاء” لهذا الموسم، ما يتيح إمكانية الاطلاع على منتجات العلامة الثورية والحصول عليها بأفضل الأسعار الممكنة.

وتطرح العلامة السويدية المتخصّصة حسومات تصل حتى 35% سواء على ابتكاراتها الأكثر مبيعاً أو تشكيلاتها التي تم إطلاقها مؤخراً هذا العام، لتسجّل بذلك أكبر نسبة حسومات تطرحها خلال تاريخها الحافل على مدى 6 سنوات.

وتشمل عروض FOREO أقنعة UFO وUFO mini، وUFO الفعّالة، إضافة إلى جهازي LUNA 2 وLUNA mini 2 وفرشاة أسنان ISSA 2.

وفي إطار تعليقه، صرّح أنيل بوزيك، المدير العام لدى FOREO في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تشكّل الجمعة البيضاء مناسبةً نادرةً تطرح من خلالها FOREO حسومات مجزية. وفي هذا الموسم نحرص على منح عملائنا فرصةً قيّمةً لاختبار منتجاتنا الثورية ضمن أسعار متاحة أمام الجميع. وانطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققته عروضنا في الموسم الماضي، نتوقع هذا العام أن تبلغ مبيعاتنا أرقاماً قياسيةً لم تشهدها العلامة من قبل. لذلك نستعدّ بشكل استثنائي تحضيراً لهذه المناسبة، ونعمل على مدار الساعة لإنتاج الكميات التي تلبي حجم الطلب المتوقّع. ولعلّ هذه المهمّة تمثّل تحدِّياً في منتهى الصعوبة لأننا نقوم بتجميع المنتجات وفق تقنيات يدويّة 100%، ولكننا نثق في فريقنا لإتمام العمل بنجاح”.

UFO حسومات 30% (896 درهم إماراتي بعد الحسم)

يوفّر قناع UFO تجربةً فاخرةً للعناية بالبشرة، حيث يعمل وفق تقنية ثورية تمنح السيدة العصرية إطلالةً مشرقةً ونتائج فعّالة، وذلك بمجرد استعماله كل يوم لبضع دقائق فقط. ويجمع هذا القناع الذكي بين الخبرات الكورية في ابتكار علاجات البشرة والتكنولوجيا المذهلة التي تتميز بها العلامة السويدية الرائدة في قطاع الجمال، ما نتج عنه علاجاً فعّالاً للعناية ببشرة الوجه خلال 90 ثانيةً فقط. تألقي ببشرة نضرة عبر استعمال جهاز UFO الثوري.

لا يمتلك الكثيرون منا الوقت الكافي لتخصيصه يومياً لاستعمال القناع المفضّل للعناية بالوجه، ولكن مع قناع UFO mini، أصبح من الممكن الحصول على نتائج مبهرة والاستمتاع بتجربة رائعة في وقت قصير للغاية، إذ يجمع هذا الجهاز المنزلي أحدث تقنيات العناية بالبشرة مع الفوائد المذهلة التي تقدمها الأقنعة الكورية، ليمنح عاشقات الجمال علاجاً فاخراً يمكن استخدامه في جميع الأوقات. لا يحتاج الأمر سوى 90 ثانية ليضمن التألق ببشرة نضرة وساحرة.

أقنعة UFO Masks حسومات 30%

أقنعة مثالية للعناية بالبشرة خلال النهار والليل: 39 درهم إماراتي بعد الحسم

مجموعة أقنعة متطورة: 77 درهم إماراتي بعد الحسم

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تتيح مجموعة UFO للأقنعة الذكية المنشّطة توليفةً من الأقنعة المثالية لكافة المناسبات، انطلاقاً من المستحضرات الليلية المغذيّة وصولاً إلى الابتكارات التي تعمل على حماية البشرة من التلوّث، ما يضمن التألق بإطلالة مشرقة خلال مدّة لا تتجاوز 90 ثانيةً. وقد تم ابتكار هذه الأقنعة في كوريا، المصدر الرائد لصناعة شرائح العناية بالبشرة، وذلك باستعمال مواد تتميز أليافها بنعومة فائقة. كما يعكس كل مستحضر أقصى درجات العناية والدقة في التصنيع وتوظيف أرقى المكونات الكفيلة بتوفير عناية استثنائية للبشرة.

LUNA 2 حسومات 25% (749 بعد الحسم)

يقدم جهاز LUNA 2 ابتكاراً ثورياً لا بدّ أن يرتقي بتجربة تنظيف البشرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تعمل هذه الفرشاة بتقنية نبضات (T-Sonic™) الثورية للعناية ببشرة الوجه، كما توفّر نظاماً مثالياً لمكافحة علامات التقدم في السن. وقد تم تصميم الجهاز بهدف التقليل من ظهور الشوائب ومعالجة علامات التقدّم في السن بطريقة فعّالة. ويتوافر هذا الابتكار ضمن أربعة نماذج تلائم جميع أنواع البشرة، ما يتيح أمام السيدة اختيار ما يناسب بشرتها.

LUNA mini 2 FOREO حسومات 35% (449 درهم إماراتي بعد الحسم)

يشكّل هذا الجهاز الفعّال من FOREO في تنظيف البشرة وتعزيز إشراقتها المنتَج الأكثر مبيعاً على منصة Amazon ويمثّل الابتكار المفضل بالنسبة لأشهر المدوِّنات المتخصصات في عالم ا لجمال، حيث يتميز بشعيرات مصنوعة من السيليكون فائق النظافة، ما يجعله مثالياً لكافة أنواع البشرة دون الحاجة إلى استبدال رأس الفرشاة. وتتوافر هذه الفرشاة بستة ألوان جريئة مختلفة، تتدرج بين اللون الوردي اللؤلؤي إلى اللون الأسود الداكن.

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