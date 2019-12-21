ملكة السويد تعيد ارتداء فستان من تصميم ايلي صعب

يبدو أن الملكة سيلفيا ملكة السويد و بناتها من أكثر المعجبات بتصاميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب. هذا العام وخلال زيارة الملكة سيلفيا إلى لبنان لحضور حفل مينتور اريبيا، اختارت فستان من تصميم ايلي صعب صعب، و اليوم في حفل توزيع جوائز نوبل في السويد التي تقيمه العائلة المالكة السويدية، أعادت الملكة ارتداء فستان ايلي صعب مع تعديل في المجوهرات، و اليوم تضيف تاج ملكي و تزيد على فخامة الفستان. قد يهمك أيضا: إيلي صعب يستلهم تصاميمه الجديدة لربيع وصيف 2020 من أفريقيا تصاميم أزياء أم حكاية رومانسية في مجموعة إيلي صعب لخريف وشتاء 2020

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