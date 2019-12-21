4 إرشادات للوقاية من التهاب اللوزتين في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: كريم حسن

مع بداية الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يحدث انقباض في الأوعية الدموية تتسبب في ضعف تدفق الدم خلالها ما يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي فيتعرض لضعف والاستعداد للتعرض لأي عدوى سواء فيروسية أو بكتيرية، ومن أبرز المشاكل التي تواجه البعض التهاب اللوزتين.

ويتسبب التهاب اللوزتين في تورمها، ما يؤدي إلى صعوبة البلع وآلام الحلق، ومع إهمال التعامل معها قد يصاب المريض بحمى روماتيزمية تؤثر على القلب والعظام.

وللتعرف على علامات الإصابة بالتهاب اللوز وكيفية الوقاية منها.. اضغط هنا.