حبوب الوجه للرضُع.. متى تستلزم زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
تعاني بعض الأمهات من ظهور الحبوب في وجه أطفالها الرضع، وأحيانًا لا تستطيع التخلص منها بسهولة.
نقدم لكم بعض المعلومات عن هذه الحبوب وطرق التعامل معها بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر".
هناك نوعين من حبوب الوجه، الأولى تصيب الأطفال حديثي الولادة، والثانية حبوب الشباب.
ولا تمثل حبوب الوجه للأطفال الرضع خطورة عليهم، ويتمتع الأطفال المصابون بهذا النوع من الحبوب بصحة جيدة بدون أي مشاكل هرمونية.
وتظهر هذه الحبوب عادة في الأسابيع الأربع الأولى من حياة الأطفال، وعادة ما تظهر في منطقة الخدين والرقبة، والجزء العلوي من الجسم، وعادة ما تكون خفيفة جدًا ولا تحتوي على أي بثور أو رؤوس سوداء.
وتتحسن حالة الطفل مع الوقت من تلقاء نفسه، خلال أسابع أو أشهر قليلة بدون علاج، ولا تترك أي أثر أو ندبة على جسم الطفل.
وينبغي عليك أن تعرضي طفلك على طبيب إذا زادت عدد الحبوب واحمرارها بعد الأسبوع السادس من ولادته.
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