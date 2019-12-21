احلق شعر الظهر.. ما هو مرض بيلونيدال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مرض pilonidal وخاصة الرجال لأنهم أكثر عرضة للإصابة به، وغالبا ما يحتاج إلى تدخل جراحي. نستعرض لكم هذا المرض وكفية التعامل معه، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

ما هو مرض pilonidal؟

هو كيس يحدث في الجزء العلوي من الأرداف بالقرب من عظم الذيل في الضهر، يمكن أن يكون سبب المرض هو كدمة شديد في نفس المكان، أو نمو الشع داخل الجلد.

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ويشبه هذا الكيس بثرة كبيرة، وقد يتحول إلى اللون الأحمر ويتضخم مع الوقت، قد تشعر بعدم الراحة على عظمة الذنب أثناء القيام بأنشطة مختلفة.

ويتوجب عليك زيارة الطبيب، إذا لاحظت تنامي أي كيس في هذه المنطقة، لفحص المنطقة والقرار إذا كنت في حاجة إلى جراحة أو طريقة أخرى.

الجلوس لفترات طويلة، ونمط الحياة الكسول قد يؤدي إلى الإصابة له، كما أن السمنة تؤدي إلى تطوره، لذا حاول أن تفقد وزنك الزائد، مع ضرورة حلق الشعر في منطقة عظمة الذيل لمنع أي تكيس محتمل.