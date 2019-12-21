ارتدت فستان أظهر مفاتنها.. “شاهد” عبير صبري تتبادل “القبلات الحارة” مع زوجها أمام عدسات المصورين

فجرت الفنانة المصرية، عبير صبري، جدلاً واسعاً، خلال ظهورها في حفل #نايل_دراما والذى حضره عدد كبير من الفنانين والفنانات.

وأشعلت عبير صبرى السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة مع زوجها فضلا عن القبلات التي تبادلها زوجها معها على السجادة الحمراء والتى أثارت جدلا واسعا.

وتشارك حاليا الفنانة عبير صبرى في مسلسل “البيت الكبير” والذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

أقرأ أيضاً: “شاهد” “السفالة على أصولها في السعودية”.. تحرش جنسي في مهرجان ميدل بيست وتعري فتيات ولمس مؤخرات!

Advertisements

المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان.

وتقوم عبير صبرى بتصوير دورها فى فيلم “2 طلعت حرب” الذى يشارك فى بطولته عمرو سعد وياسمين الخطيب وتاليف واخراج مجدى احمد على.