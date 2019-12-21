نقل الفنان العُماني القدير سعود الدرمكي للعناية المركزة.. وتضامن واسع على تويتر مع “سلوم الحافي”

أفادت حسابات عُمانية بموقع التواصل تويتر بأنه تم نقل الفنان العُماني القدير سعود الدرمكي للعناية المركزة بمستشفى السلطان قابوس الجامعي، إثر وعكة صحية تعرض لها.

وذكر حساب “شبكة الزاجل العُمانية” واسع المتابعة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يرقد الفنان القدير #سعود_الدرمكي في غرفة الملاحظة بـ مستشفى الجامعة دعواتكم له بالشفاء العاجل والصحة والعافية”

وعقب انتشار الخبر تفاعل العديد من العُمانيين معه عبر وسم “#سعود_الدرمكي” داعين الله له بالشفاء العاجل والعافية.

وكان “الدرمكي” تعرض لوعكة صحية سابقا في فبراير الماضي، ونقل على إثرها إلى تايلاند للعلاج وعاد للسلطنة بعد رحلة استشفائية ناجحة.

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وحينها طمأن الفنان العُماني المعروف صالح زعل في تصريحات له، العمانيين بشأن الوضع الصحي لصديقه ورفيق دربه الفنان سعود الدرمكي مشيرا إلى ان حالته في تحسن.

كما سبق أن نفى زعل في 2018 شائعة وفاة صديقه الدرمكي.

وذكر زعل حينها بأنه على تواصل مستمر مع عائلة الدرمكي رغم وجوده خارج السلطنة في مهمة عمل، داعيًا الجميع إلى عدم تداول أي إشاعات، قائلا: “الموت سنة الكون ومصيرنا جميعًا، ولكن نتمنى ألا يتم تداول مثل هذه الإشاعات.”

يُذكر أن الفنانين صالح زعل وسعود الدرمكي عُرِفا بشخصيتي “الشايب خلف” و”سلوم الحافي” بالإضافة إلى أدوارهما الكبيرة في أعمال تلفزيونية وإذاعية كثيرة.