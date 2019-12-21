في مكة المكرمة وللمرة الثانية .. صور لا تُصدّق: ضبط نساء في منزل يُجهضن أجنتنهنّ!

نشرت صحيفة سعودية خبراً صادماً عن ضبط مكانٍ في مكة المكرمة لإجراء عمليات اجهاض النساء.

وتبين من الرصد، أن المبنى عبارة عن مستشفى تديره عمالة من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى، ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، تم محاصرة الموقع، وبالدخول إلى المبنى، وعثر داخله على نساء في غرف الإجهاض وركبت لهم مغذيات، بالإضافة إلى عدد من الرجال والأطفال منومين في غرف أخرى.

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كما عثرت السلطات السعودية، على معمل لطب الأسنان وأدوية وعلاجات ومحاليل طبية وثلاجة محفوظ فيها دماء أثناء القيام بعمليات الإجهاض ومخرج مخفٍ للهروب في حال تم ضبط الموقع.

وتم ضبط الأشخاص الذين يعملون في الموقع، وعددهم شخصان يحملان الجنسية الآسيوية.

ولفتت صحيفة “سبق”، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي نجح فيها رجال دوريات الأمن في مكة في ضبط منزل في الحي نفسه، يستقبل النساء للإجهاض والتوليد، في أقل من شهر.