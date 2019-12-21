الامارات | «بي إم دبليو» تشعل المنافسة مع «تسلا» بقوة 530 حصاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إم دبليو» تشعل المنافسة مع «تسلا» بقوة 530 حصاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق السيارة الكهربائية i4 الجديدة بحلول عام 2021 لتشعل نار المنافسة مع السيارة تسلا 3.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون رباعية الأبواب ذات تصميم الكوبيه الجذاب تعتمد على سواعد محرك كهربائي يزأر بقوة 530 حصاناً ليدفع سيارة الفئة المتوسطة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون أربعة ثوان تقريباً، في حين تتخطى السرعة القصوى حاجز 200 كلم/س.

وتمتاز السيارة الكهربائية i4 الجديدة بمدى سير يصل إلى نحو 600 كلم، بفضل التجهيز ببطارية عالية الجهد سعة 80 كيلووات ساعة، والتي يمكن شحنها بنسبة 80% في غضون 35 دقيقة تقريباً.