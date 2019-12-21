الامارات | بهذه الأغذية.. حافظوا على لياقتكم الذهنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبير التغذية الألماني أوفه كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يحافظ على اللياقة الذهنية؛ إذ يحمي من الإصابة بأمراض التنكس العصبي كالخرف والزهايمر. وأوضح أن مطبخ البحر المتوسط يعتمد على الخضراوات الخضراء كالسبانخ والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية أوميغا 3 كالسلمون والماكريل والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون. وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن ثم تساعد على دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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