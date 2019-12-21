طفلة عمرها 3 سنوات تخرب معرض سيارات فارهة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت طفلة صينية تبلغ من العمر 3 سنوات، في تخريب معرض للسيارات الفارهة، وفي تحميل والدها مبلغا باهظا على سبيل التعويض.

السلطات في الصين، أجبرت رجلا على دفع مبلغ ضخم لتاجر سيارات، ومع ذلك لم يحصل على سيارة جديدة، بعدما كان ذهابه للمعرض في الأصل بغرض شراء سيارة جديدة.

Advertisements

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإن الرجل - وهو من سكان مدينة غويلين في شمال شرقي الصين - كان قد توجه مع زوجته وابنته الصغيرة، إلى صالة عرض سيارات جديدة، حتى يقتني سيارة منها.

الرجل وزوجته انشغلا في مفاوضات مع البائع، ولم ينتبها إلى ابنتهما البالغة من العمر 3 أعوام، فما كان من الطفلة إلا أنها وجدت حجرا صغيرا وراحت تخدش بها 10 سيارات فاخرة موجودة في معرض السيارات، وكل سيارة منها يقدر ثمنها بـ80 ألف دولار أمريكي.

صاحب المعرض بعد علمه بما فعلته الطفلة الصغيرة، رفع دعوى على والديها، مطالبا إياهما بدفع تعويضات تصل إلى 28 ألف دولار، قائلا إن الخدوش التي لحقت بالسيارات تعني أنه لم يعد بالإمكان بيعها قانونيا على أنها جديدة.. ولكن تمت تسوية القضية في المحكمة بمبلغ 10 آلاف دولار.