صور.. عبير صبري وزوجها يتبادلان القبلات في حفل "ديرجيست"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة عبير صبري، وزوجها رجل الأعمال أيمن البياع، وهما يتبادلان القبلات، خلال حفل توزيع جوائز "ديرجيست". وتواصل عبير صبري، تصوير مشاهدها في فيلم "2 طلعت حرب"، مع أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبدالعزيز، وهو من إنتاج محسن علم الدين، وإخراج مجدي أحمد علي.‏ Advertisements

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