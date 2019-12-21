مع مامي.. لميس الحديدي تنشر صورتها مع والدتها من حفل ابنة عمها

شاركت الإعلامية لميس الحديدي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها برفقة والدتها.

ونشرت "الحديدي"، صورا وفيديوهات من حفل ابنة عمها، السوبرانو، جالا الحديدي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة 20 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.‏

Advertisements

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي، على الصورة التي ظهرت بها برفقة والدتها والفنانة يسرا: "مع مامي وصديقتي يسرا ‏في حفل جالا الحديدي".‏

يذكر أن لميس الحديدي، عادت من جديد إلى الشاشة، لتقديم برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "العربية الحدث" بعد غياب دام لأكثر من عام.