وجدته بالصدفة.. بريطانية فقدت خاتمها داخل صندوق اقتراع

قد يفقد الشخص أغراضه في أي مكان، ولكن أن تضيع منه داخل صندوق اقتراع دون أن يدري، ذلك هو الغريب، ولكنه حدث بالفعل مع شارلوت، وهي فتاة بريطانية، تبلغ من العمر 22 عاما.

بداية الواقعة حدثت عندما ذهبت "شارلوت"، إلى مركز اقتراع في مدينة "مانشستر" لكي تدلي بصوتها، مثل بقية البريطانيين، في الانتخابات العامة التي أجريت في الثاني عشر من ديسمبر الجاري، وهناك انزلق خاتمها دون أن تدري، وخرجت من مركز الاقتراع عائدة إلى منزلها، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

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الفتاة العشرينية، لم تدرك أنها فقدت الخاتم إلا عندما عادت إلى المنزل، حيث بحثت عنه كثيرا دون جدوى، وشعرت بانزعاج شديد، ولم تفكر بمراجعة مركز الاقتراع، إذ أنها لم تتذكر متى أضاعت الخاتم، وأين، إلا أن صديقة قدمت إشارة أمل لها، عندما سألتها: هل أدليت بصوتك في الانتخابات؟.

وأضافت الصديقة أنها شاهدت إعلانا على شبكات التواصل الاجتماعي، يشير إلى العثور على خاتم داخل صندوق اقتراع بمدرسة أساسية في مانشستر، وعلى الفور هاتفت "شارلوت" إدارة المدرسة، وأعطتها أوصاف الخاتم، التي تطابقت مع الخاتم الموجود لديهم.

وأعربت الفتاة البريطانية، عن سعادتها الغامرة بالعثور على الخاتم العزيز على قلبها واستعادتها إياه من صندوق الاقتراع، كما قالت الصحيفة.