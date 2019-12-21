فيديو.. منة فضالي: معنديش أصدقاء كتير وبحس إني منبوذة دايما

قالت الفنانة منة فضالي، إنها تحاسب نفسها يوميا على ما فعلته على مدار اليوم، موضحة أنها تشعر بالوحدة دائما حتى مع الآخرين، لأنها تشعر أن كل المتواجدين حولها، متواجدون من أجل منة الفضالي الممثلة.

وأضافت "منة"، أثناء لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "تحيا الستات"، على قناة "النهار"، أنها ارتبطت كثيرا، ولكنها لم تندم ولم تبك إلا على فراق شخص واحد، "عمري مافكرت إني أعيط على راجل.. وخسرت صديقات كتير وبحس نفسي منبوذة طول الوقت، ومعنديش شلة في الوسط الفني، مجرد زملاء".

وتابعت منة فضالي: "عندي أصدقاء من خارج الوسط الفني، وهما قليلين جدا.. وبنبسط جدا لما بيكون عندي أصدقاء رجالة، مش بيغيرو مني ومش بيعوزو مني حاجة، بالعكس بيدوني نصايح ويسمعوني".