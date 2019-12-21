دراسة: السكريات والمشروبات الغازية تسبب الأرق والاكتئاب للنساء

كشف تقرير أذاعه برنامج "يوم جديد"، المعروض على قناة الغد الإخبارية، أن النساء الأكبر سنا اللائي يتناولن الحلوى والحبوب المصنعة، يعانين من الأرق أكثر من النساء اللائي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة.

وذلك ما أكدت عليه دراسة جديدة أجرتها جامعة أمريكية، تقول إن هناك علاقة بين تناول الكربوهيدرات وتزايد الأرق وصعوبات النوم، خاصة لدى النساء الأكبر سنا.

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وأفاد التقرير، أن الباحثين يحذرون أيضا من تناول منتجات السكريات المصنعة، لما لها من تأثير بالغ في الإصابة من الأمراض المختلفة، كما أنها تؤثر على نظام النوم، ويرتبط نقص ساعات النوم بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب، ويعتبر نقص ساعات النوم واحدا من المشكلات الصحية المتزايدة خلال العقود الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الإفراط في تناول الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يجعل من يعتاد على ذلك أكثر عرضة لاضطراب النوم.