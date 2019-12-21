الامارات | للبحث عن كائنات فضائية.. شبكة أطباق ضخمة في إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن للبحث عن كائنات فضائية.. شبكة أطباق ضخمة في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت نشرة مرصد المستقبل في دبي أن آلاف المهندسين يعلمون جاهدين في شبكة تلسكوب راديوي عملاق يتبع للمنظمات الحكومية الدولية يدعى «مصفوفة الكيلومتر المربع» وهي شبكة كبيرة جداً ستمتد على ثماني دول إفريقية، مشيرة إلى أن أول دفعة من الأطباق أنشئت فعلياً، وفقًا لمجلة وايرد الأميركية، وستفحص المصفوفة السماء عند اكتمالها بحثاً عن إشارات راديوية تصل إلى مليارات السنين الضوئية، ومنها إشارات الحياة الفضائية.
وأضافت النشرة أن الفكرة تتمحور حول محاكاة طبق ضخم من خلال ضم آلاف الأطباق الصغيرة في شبكة واحدة، ويمتد الطبق الضخم الناتج على ثمانية بلدان إفريقية عند اكتماله، وينضم إلى مليون طبق صغير الحجم خُطَّط لنشرها أيضاً في أستراليا.
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