حصاد 2019.. أبرز اتجاهات الإكسسوارات خلال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تؤثر الإكسسوارات بشكل كبير على المظهر ككل، ولا يمكن الاستهانة بها كونها تمنح إطلالة مفعمة وحيوية ومتفردة، ودائما ما كانت تبحث الفتيات على مدار العام عن أحدث صيحات وتقاليع الإكسسوارات. خلال السطور التالية نستعرضها خلال عام 2019.

- قلادة الكاحل

مثّلت قلادة الكاحل “Anklet” أحدث صيحات الإكسسوارات في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها، واستحضر روح التسعينيات الجذابة، وتألقت بطابع الهيبيز؛ حيث إنها تزدان بالصدف أو الشُرابات، وتتألق أيضا بتصميم رقيق يتلألأ ببريق الذهب.

- الصدف موضة الصيف

زيّنت الصدف صيف 2019 قلائد العنق والأقراط وأساور اليد وقلائد الأقدام. كما تتألق القبعات والأحزمة والحقائب والصنادل بالصدف أيضا، وتناغمت الإكسسوارات المزدانة بالصدف مع القفطان الواسع والملابس المصنوعة من الكتان والقمصان الأكبر من المقاس “Oversized”، التي تكتسي باللون الأبيض.

- طبقات القلائد

مثّلت طبقات القلائد “Necklace Layering” أحدث صيحات الإكسسوارات في صيف 2019، إذ يتم خلال الموسم المزج بين القلائد الطويلة والقصيرة بغض النظر عن طابعها؛ حيث يتم المزج بين القلائد ذات اللآلئ الفخمة والقلائد المرصعة بأحجار الستراس البرّاقة والقلائد ذات الحلقات، التي تتمتع بطابع رقيق وهادئ، من أجل الحصول على إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوب المرأة.

- القلادة Y

مثلّت أيضا القلادة على شكل حرف Y نجمة الإكسسوارات في 2019، إذ تجعل الرقبة تبدو أطول بصريا. وتعد القلاة مثالية لإطلالة الطبقات "Layering".

- صدفة السلحفاة

كان مظهر صدفة السلحفاة استكمالا للاتجاه الرائج بقوة نحو نقوش الحيوانات كنقوش جلد النمر ونقوش جلد الثعبان، امتاز باللونين البيج والبني، كما زيّن الموسم الأقراط والأطواق والأساور والنظارات الشمسية والساعات ومقابض الحقائب وأزار الملابس.

وعلى الرغم من أن مظهر صدفة السلحفاة يتمتع بالجاذبية، إلا أنه يتسم أيضا بطابع محايد وكلاسيكي يجعله يتناغم مع إطلالة العمل الأنيقة والإطلالة الكاجوال المتحررة على حد سواء.

- النظارات الشمسية

لا تقتصر أهمية النظارة الشمسية على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل إنها تعد أيضا قطعة إكسسوار تضفي لمسة أناقة نهائية على المظهر.

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- حجم XXL: النظارة الشمسية طلت خلال الموسم بحجم XXL، وعُرف هذا الموديلات باسم “Shield”؛ حيث تشتمل النظارة على عدسات من لوح واحد لتضفي على المظهر طابعا عصريا للغاية.

- تألقت هذا الصيف بأشكال هندسية كالدائرة والمثلث والمربع، وكانت الموديلات ذات الشكل المسدس تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم.

- وفيما يتعلق بالألوان، تألقت عدسات النظارات الشمسية هذا الصيف بألوان زاهية كالأصفر الشمسي والأزرق البحري والبنفسجي والأخضر الليموني والمرجاني.

- شهد صيف 2019 رواجا كبيرا للأطر البيضاء، والتي تتناغم مع عدسات ذات ألوان كلاسيكية. ولإطلالة أكثر جاذبية تعانق الأطر البيضاء أذرع ملونة.

- الموديلات الرجالي تكتسي هذا الصيف بالدرجات الترابية كالبني والزيتوني والأخضر الداكن، والتي تتمتع بطابع هادئ ورزين.

- القبعة القش

كانت القبعة القش بحجم كبير للغاية نجمة موضة الإكسسوارات في صيف 2019، إذ يناسب هذا الموديل إطلالة الشاطئ ليمنح المرأة إطلالة تحاكي إطلالة النجمة الفرنسية بريجيت باردو، أما الموديلات الأصغر حجما يمكن ارتداؤها في المدينة؛ حيث يمكن تنسيقها مع بذلة من الكتان أو فستان يزدان بنقوش الزهور الحالمة.

- إكسسوارات الشعر

تلألأت الإكسسوارات بحليات لامعة وبراقة لتضفي على الشعر لمسة سحر تأسر الألباب، كالمشابك والأطواق والسلاسل، إذ ازدانت هذا العام بأحجار الستراس اللامعة أو اللآليء أو مظهر صدفة السلحفاة، ولم تقتصر إكسسوارات الشعر المتلألئة على الإطلالات المسائية فحسب، بل يمكن أيضا تزيين الشعر بها في الإطلالات النهارية.

- إكسسوارات الملابس

تألقت إكسسوارات الملابس بألوان النيون في خريف وشتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تشيع البهجة وتكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

واستحضرت ألوان النيون الصارخة روح الثمانينيات والتسعينيات الجريئة، وازدانت خلال الموسم الشال والقلنسوة والقفاز لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.