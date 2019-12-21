في 7 دقائق.. تخلص من آلام الضهر بهذه التمارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعاني الكثير من السيدات من آلام في منطقة أسفل الضهر، وغالبًا ما يلجأن إلى الأدوية، دون ممارسة الرياضة. لذا نقدم لكم بعض التمارين البسيطة، التي يمكن ممارستها لمدة 7 دقائق فقط يوميًا، لتساعدكم على تخفيف الآلام، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

التخلص من التوتر

- قف على الأرض، وافرد وركيك على الجانبين.

- اثني ركبتيك ومدد ظهرك ورقبتك لأعلي.

- ابدأ بالانحناء ببطء إلى الأمام.

- ألمس الأرض بيديك.

المرونة

- استلق على يديك وركبتيك، حتى يبق عمود الفقري مستقيمًا.

- ارفع ساقك اليسرى بأقصى ما تستطيع.

- كرر نفس الحركة على الجانب الأيمن.

تمدد عضلات الضهر

- انزل على ركبتيك واثنِ الجزء العلوي من جسمك للأمام ببطء حتى تصل يديك إلى الأرض أمامك.

- حافظ على ثني ركبتيك بزاوية 90 درجة تقريبًا.

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- قم بخفض رأسك ببطء وضع ذقنك على الأرض حتى تسترخي عضلاتك .

تمرين الاستلقاء على البطن

- استلق على بطنك وذراعيك على جانبيك وساقيك معًا.

- ابقِ ذراعك وساقك اليسرى في نفس الوضع، وحرك ذراعك الأيمن في وقت واحد فوق رأسك مع ثني ركبتك اليمنى بعيدًا عن جسمك، وتأكد من أن كل من ذراعك وساقك اليمنى تلمسان الأرضية دائمًا.

- كرر التمرين على الجانب الآخر

بعد ذلك، قم بالتمرين باستخدام الساق والذراع المعاكسة، حرك ذراعك اليسرى وركبتك اليمنى للخارج، ثم ذراعك اليمنى والركبة اليسرى.

تمتد الوركين

- اجلس على الأرض وافرد قدميك.

- ابق ساقك اليسرى مستقيمة على الأرض، وارفع ساقك اليمنى واثنِ الركبة ، وأمسك بالساق الأيمن بكلتا يديك.

- اسحب الساق الأيمن برفق نحو صدرك حتى تشعرين بالراحة في الوركين.

النتائج

ستلاحظ أن عضلات ضهرك أصبحت أقوى وفي تحسن كبير، مع التخلص من الآلام، بالإضافة إلى أن هذه التمارين تعطيك المزيد من الطاقة والنوم بشكل مريح.