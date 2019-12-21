أجمل أساليب المكياج لسهرات رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - مع اقتراب احتفالات العام الجديد، تبدأ التحضيرات على قدم وساق لاستقبال الامسية بإطلالة فاخرة وأنيقة. ولا تقتصر هذه الإطلالات، على اختيار الملابس الراقية والإكسسوارات المترفة، إنما يتعدى الأمر إلى تسريحة الشعر وأسلوب المكياج المُعتمد، علما ان غالباً ما تميل السيدة إلى أن تختارهما وفق أسلوب جريء ولافت.



وبالحديث عن المكياج تحديداً، تحرص العلامات التجارية، قبل موسم الأعياد، على تخصيص مجموعات من المكياج بدرجات لونية وتركيبات تناسب السهرات والاحتفالات. ولكن يبقى أمام السيّدة أن تُحدّد أسلوب المكياج الذي يليق بها وبشخصيتها وإطلالتها، كذلك بملامح وجهها وبشرتها.



في ما يأتي أبرز أساليب المكياج التي يمكنك اعتمادها للاحتفال بحلول العام الجديد.



أسلوب التسعينيات

مكياج لسهرات رأس السنة



هو أسلوب يقوم على كل ما يعكس بريقاً في مكياج السيدة. يعتمد مكياج التسعينات على التركيز على مكياج العيون من اجل تسلط الضوء على هذه المنطقة، مع استخدام لوحة ألوان جريئة وميتاليكية. وهو الأسلوب الأكثر اتباعاً من السيدات اللواتي يملن إلى النمط الكلاسيكي والجريء في الوقت نفسه.



بريق ساحر

مكياج لسهرات رأس السنة



لإطلالتك في السهرات وتحديداً في سهرات استقبال العام الجديد، يمكنك أن تعتمدي أسلوب المكياج المتلألئ والغنيّ بالباييت خاصة في مكياج العينين والشفاه. بعض مستحضرات التجميل تأتي بتركيبة غنيّة بالباييت، وهو ما يسهّل عليك اعتماد هذا الأسلوب. كما بإمكانك أن تضيفي بعض حبيبات الباييت الملوّنة إلى مكياجك.



ألوان معدنية

مكياج لسهرات رأس السنة



تعتبر هذه الدرجة من الألوان مناسبة جداً لإطلالاتك المسائية. حيث أن اعتماد مكياج عيون باهت حتى وإن كان دخانياً، يُفقد ملامح وجهك التوهّج الذي تحتاجين اليه في مناسبات كهذه. درجات الالوان المعدنية تشمل ظلال العيون كما تشمل مجموعة كبيرة من أحمر الشفاه التي قدّمتها العلامات التجارية الكبرى لموسم الأعياد.

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لمسات منمّقة

مكياج لسهرات رأس السنة



سواء باستخدام بعض الأحجار الكريمة أو اللؤلؤ أو الستراس.. نعم. هذه الأحجار ليست حكراً على تزيين الملابس والإكسسوارات، إنما بإمكانك أيضاً أن تستخدميها لتزيّني ملامح وجهك في السهرات وتضفي المزيد من الإشراق على مكياجك.



البساطة الساحرة

مكياج لسهرات رأس السنة



بعيداً عن الدرجات الفاقعة واللامعة، هناك بعض السيدات اللواتي يفضّلن الإطلالات البسيطة إنما اللافتة في الوقت نفسه. لهؤلاء السيدات، يأتي أسلوب المكياج الأحادي اللون والذي يمنحهن ملامح جذابة وهادئة في الوقت نفسه. يقوم هذا الأسلوب على اعتماد درجة لونية واحدة لتطبيقها على العيون والشفاه والخدود، الأمر الذي يجعل الأنظار متجّهة بفضول إلى المكياج دون أن يبدو صاخباً.

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