4 ماسكات لعلاج البشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - البشرة الجافة تحتاج عناية خاصة في فصل الشتاء، لذلك يجب ترطيبها بعناية و التوقف عن بعض التصرفات التي تؤذي البشرة مثل استخدام الماء الدافئ سواء في الاستحمام أو في غسل البشرة وهذه العادات تصيب البشرة بالجفاف والتشقق.



نقدم لكِ اليوم عدداً من الوصفات الفعالة لترطيب البشرة الجافة، ويجب أن تكون جزءاً من روتينك الشتوي للبشرة حتى تتجنبي جفافها وظهور هذه القشرة البيضاء المزعجة التي تفسد مظهرك.



أهم شيء أن تكرري هذه الوصفات من مرتين لثلاث مرات أسبوعياً.

الوصفة الأولى: تنعيم البشرة

المكونات: ملعقة من الشوفان

ملعقة من العسل

صفار بيضة

الطريقة: قومي بخلط العسل والشوفان ثم أضيفي لهما صفار البيضة؛ حتى تحصلي على خليط متجانس يتم وضعه على البشرة بعد غسلها. اتركي الخليط على وجهك لمدة ٢٠ دقيقة بعد ذلك اغسليه جيداً بالماء البارد. يعمل هذا الخليط على تنعيم البشرة بشكل مذهل.

الوصفة الثانية: بشرة ناعمة المكونات: ثمرة أفوكادو

ملعقة من العسل

ملعقتان من الماء الساخن

الطريقة: في البداية قومي بهرس ثمرة الأفوكادو؛ حتى تحصلي على ملمس ناعم ثم قومي بمزج العسل مع الماء، وبعدها اخليهما مع الأفوكادو. اغسلي بشرتك، ثم طبقي الخليط واتركيه لمدة ١٥ دقيقة، وبعدها اغسلي بشرتك بالماء الفاتر لتتمتعي ببشرة ناعمة.

الوصفة الثالثة: بشرة نضرة وناعمة

المكونات: ثمرة جزر صغيرة مسلوقة

٣ ملاعق صغير من العسل

الطريقة: Advertisements قومي بهرس الجزر المسلوق، وبعدها اخلطيه مع العسل، واغسلي بشرتك وضعي هذا الخليط عليها لمدة ١٥ دقيقة. بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء البارد لتستمتعي ببشرة نضرة وناعمة. الوصفة الرابعة: جفاف الشتاء

المكونات: ملعقة عسل

ملعقة حليب

قرصان من الخميرة

الطريقة: ابدئي بتكسير أقراص الخميرة؛ حتى تحصلي على بودرة منها، ثم اخلطيها مع العسل والحليب؛ حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الخليط على بشرة نظيفة لمدة ١٥ – ٢٠ دقيقة وبعدها اغسلي وجهك بماء فاتر. يعمل هذا الخليط على إعطاء البشرة العناصر المختلفة التي تحتاجها مثل فيتامين B لمحاربة جفاف الشتاء. تابعي المزيد وصفات طبيعية مجربة لخدود ممتلئة زيت السمسم للشعر والبشرة.. فوائد وتجربة شخصية ماسكات البشرة الدهنية وعلاج مشاكلها

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