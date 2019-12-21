تنعيم الشعر وتطويله بوصفات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تنعيم الشعر وتطويله هما الهدفين الرئيسيين في الحياة التجميلية لكل امرأة تعاني من جفاف الشعر، وذلك لأن عدم نمو الشعر من المشاكل المترتبة على الشعر الجاف بسبب التقصف الذي يقسم الشعرة إلى نصفين ويمنع نموها.



وإلى جانب ذلك مشكلتي الجفاف وعدم النمو نتيجة عن عدم تغذية الشعر بشكل جيد وعدم ترطيب الشعر.



ومن خلال مساعدة الخلطات الطبيعية من الممكن أن تتجاوزي هاتين المشكلتين وتصلي إلى نتائج مذهلة أهم شيء الاستمرار وعدم التوقف عن تطبيق الخلطات مع الوصول لنتائج جيدة.



لذلك سوف نقدم لكِ اليوم عدد من الخلطات الطبيعية لمختلف للحصول لتطويل وتنعيم الشعر.



خلطات تنعيم الشعر الطبيعية



الوصفة الأولى "العسل وزيت الزيتون"

العسل وزيت الزيتون



المكونات:

٢ ملعقة من العسل

٢ ملعقة من زيت الزيتون



الطريقة:

قومي بمزج العسل مع زيت الزيتون جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس يمكن تطبيقه على شعرك، اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والصابون. حيث يعمل العسل على تحسين بصيلة الشعر من خلال العناصر المضادة للأكسدة الموجودة به، كما أن زيت الزيتون من الزيوت المرطبة لأنه يحتوي على فيتامين E ويعمل على تقوية وتنعيم الشعر.





الوصفة الثانية "زبدة الكاكاو"

زبدة الكاكاو



المكونات:

زبدة كاكاو



الطريقة:

ببساطة قومي بتدليك فروة الرأس والأطراف بكمية كافية من زبدة الكاكاو، ثم قومي بوضع غطاء حراري على رأسك لمدة ٣٠ دقيقة بعد ذلك اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو. زبدة الكاكاو يحتوي على أحماض دهنية مرطبة للشعر، ويعتبر الوسيلة الأفضل في تنعيم الشعر الجاف جدا.



الوصفة الثالثة "المايونيز"

المايونيز



المكونات:

ملعقة كبيرة من المايونيز

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي

كوب صغير من السمسم



الطريقة:

ابدأِ بوضع زيت السمسم في وعاء على النار وتحميصه ثم ضعي في محضر الطعام واطحنيه جيدا، بعد ذلك ضيفي الزبادي والمايونيز واخلطيهم جيدا ثم طبقي على شعرك وغطي شعرك بغطاء حراري واتركيه لمدة ساعتين بعدها اغسليه بالماء الفاتر والشامبو. حيث يعمل السمسم على ترطيب الشعر بسبب الأحماض الدهنية التي تساهم في تنعيم الشعر كذلك المايونيز والزبادي.

خلطات تطويل الشعر الطبيعية



الوصفة الأولى "زيت الجرجير"

زيت الجرجير



المكونات:

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كمية كافية من زيت الجرجير



الطريقة:

قومي بتسخين زيت الجرجير حتى يصبح دافئا ويمكن تطبيقه على الشعر وابدأِ بتدليك الشعر به من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بمنشفة مبلله وعليها غطاء حراري، واتركيه على شعرك لمدة ساعتين تقريبا، بعدها اغسليه بالماء الفاتر والشامبو. ولنتائج أفضل كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حيث يعمل زيت الجرجير على تحفيز نمو الشعر إلى جانب أنه يمنع تساقطه، كما أن زيت الجرجير من العناصر التي تعمل على تنعيم الشعر.



الوصفة الثانية "زيت الخروع"

زيت الخروع



المكونات:

زيت خروع

جل صبار



الطريقة:

قومي بوضع كمية متساوية من زيت الخروع وجل الصبار معا حتى تحصلي على خليط متجانس بعد ذلك قومي بتطبيقه على شعرك ولفيه بمنشفة ساخنة واتركيه لمدة ٤٥ دقيقة بعدها اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو. حيث يعمل زيت الخروع على تطويل الشعر بسبب حمض الريسينوليك المتوفر به والأحماض الدهنية التي تغذي الشعر فترطبه وتطوله، كذلك زيت الصبار الذي يحتوي على فيتامينات ومعادن تقوي الشعر وتعمل على تنعيم الشعر.



الوصفة الثالثة " خميرة وزيت اللوز"

خميرة وزيت اللوز



المكونات:

زيت لوز

خميرة جافة

زيت فيتامين E

ماء فاتر



الطريقة:

قومي بخلط المكونات السابقة بكميات متساوية وطبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة حيث تعمل هذه الخلطة بسبب غناها بالفيتامينات مثل Eو B المتوفر في الخميرة على تغذية الشعر وتحفيز نموه.

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