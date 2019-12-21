زيوت طبيعية لترطيب البشرة الجافة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - من الضروري جداً، قبل اتباع أي نظام عناية بالبشرة، أن تدركي جيداً نوع بشرتك وحاجاتها. فروتين العناية الخاص بالبشرة الجافة يختلف كلياً عما تحتاجه البشرة الدهنية أو المختلطة...

والعكس صحيح. ولعلّ أكثر حاجات البشرة الجافة هو الترطيب في الأعماق حيث أنها تعاني نقصاً في الإفرازات الدهنية ما يتسبّب لها بمشكلات جلدية كالتشقّقات والتجاعيد وفي بعض الأحيان الحكّة المؤلمة.



وعلى الرغم من سعي العلامات التجارية الدائم إلى تطوير تركيبات كريمات العناية بالبشرة الجافة، تبقى الزيوت الطبيعية، التي تدخل أساساً في تركيبة هذه الكريمات، هي الخيار الأنسب والأكثر فعالية، خاصة أنها لا تتسبّب بأي آثار سلبية بفضل مكوّناتها اللطيفة والمغذية للبشرة.



في ما يأتي ثلاثة أنواع من الزيوت الطبيعية التي تناسب البشرة الجافة وتمنحها ملمساً حريرياً ناعماً.



1. زيت الخزامى

زيت الخزامى



يحتوي زيت الخزامى أو ما يعرف باللافندر على مكوّنات طبيعية مضادة للإلتهابات تساعد في حماية البشرة من التهيّج والاحمرار، كما يُعتبر مرطباً طبيعياً يمكنه تعزيز مرونة البشرة الجافة ومنحها مظهراً مشرقاً وصحياً. يمكنك أن تستخدميه كلوشن تمسحين به وجهك بواسطة قطنة ناعمة في الصباح والمساء، أو بإمكانك أن تمزجيه مع ملعقة من العسل الطبيعي لتحصلي على بشرة ناعمة ومشرقة في الوقت نفسه.

تابعي المزيد: ماسك الأرز والحليب لتفتيح البشرة



2. زيت البابونج

زيت البابونج



يحتوي زيت البابونج على مادة الأزولين المعروفة بقدرتها على ترطيب البشرة والتخفيف من التهابات الجلد الناتج عن عوامل عدّة. يعتبر زيت البابونج من الزيوت التي تزيد من إشراقة البشرة، إلا أنه غير مناسب للبشرة الحساسة والتي تتفاعل بشكل سريع وواضح مع مستحضرات العناية على كافة أنواعها. يمكنك مزج بضع قطرات من زيت البابونج مع القليل من مسحوق الكركم لترطيب البشرة وحمايتها من الترهّل.

Advertisements

تابعي المزيد: أهم أنواع كريمات العين... حلول كاملة وفعالة



3. زيت خشب الصندل

زيت خشب الصندل



يعتبر زيت خشب الصندل من أكثر الزيوت غناً بمضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يساعد في محاربة الجذور الحرّة التي تهاجم البشرة وتؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. كذلك فهو فعّال في ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها وحمايتها من التشقّقات. يمكنك أن تمزجي بضع قطرات من زيت خشب الصندل مع القليل من ماء الورد للحصول على نتيجة إيجابية.

تابعي المزيد

وصفات طبيعية مجربة لخدود ممتلئة

ماسكات لعلاج البشرة الجافة

خلطات لـ توريد الشفايف