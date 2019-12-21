البشرة الجافة.. الأفوكادو الكلمة السحرية في علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - البشرة الجافة واحدة من المشكلات التي تُعرض من تعاني منها إلى الإحراج، أولاً بسبب أن الجفاف الشديد يؤدي إلى قشرة بيضاء هذه القشرة تفسد مظهر البشرة، ثانياً البشرة الجافة تفسد النتائج النهائية للمكياج، وغيرها من المشكلات التي تجعل جفاف البشرة أزمة في حياة الكثيرات.



أسباب البشرة الجافة:

أسباب البشرة الجافة



- التقدم في العمر يقلل قدرة البشرة على الاحتفاظ بالماء ما يجعل نسبة جفافها أعلى.

- التعرض الزائد للشمس لفترات طويلة يجعل البشرة جافة.

- الطقس البارد أيضاً من مسببات جفاف البشرة خاصة مع استعمال الماء الدافئ.

- عدم الحصول على عناصر غذائية تعمل على ترطيب البشرة والخلل في التغذية بوجه عام.

- التهاب البشرة وتهيجها.

- عدم تناول كمية كافية من الماء، فيجب تناول ٨ أكواب من الماء كحد أدني يومياً.

- عدم ترطيب البشرة بشكل روتيني يومياً من خلال الكريمات المرطبة.



ومن أفضل العلاجات للبشرة الجافة اعتماد الوصفات والخلطات الطبيعية بشكل منتظم لترطيب البشرة، ويعتبر الأفوكادو من أكثر العناصر المفيدة لعلاج جفاف البشرة، ويمكن الاستفادة منه بأكثر من طريقة.



البشرة الجافة وفوائد الأفوكادو لها:

البشرة الجافة وفوائد الأفوكادو لها



- الأفوكادو غني بالكاروتينات المضادة للأكسدة مثل "ألفا كاروتين" و"بيتا كاروتين" و"بيتا كريبتوكسانثين" و"زياكسانثين" و"اللوتين" التي تحارب التجاعيد والشيخوخة التي تظهر على البشرة بسبب الجفاف.

- يعمل الأفوكادو على تعزيز إنتاج "الإيلاستين" الذي يزيد من إنتاج الكولاجين، فيزيد من مرونة ونضارة البشرة.

- يحتوي الأفوكادو على نسبة كبيرة من حمض "الأوليك"، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع يعمل على الحفاظ على رطوبة البشرة ويجعلها ناعمة.

- دهون الأوميغا ٩ الموجودة في الأفوكادو تجعله يعالج التهاب وتهيج البشرة، الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في مشكلة البشرة الجافة.



وصفات مختلفة للأفوكادو لعلاج مشكلة البشرة الجافة:

وصفات مختلفة للأفوكادو



الوصفة الأولى "الأفوكادو وزبدة الشيا"



المكونات:

ملعقة من الأفوكادو المهروس

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا



الطريقة:

قومي بخلط الأفوكادو المهروس وزبدة الشيا معاً؛ حتى تحصلي على خليط متجانس، وطبقيه على بشرتك واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة بعدها اغسليه جيداً بالماء الفاتر. حيث تعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة الجافة بشكل مكثف من خلال إضافة زبدة الشيا الغنية بالعناصر الدهنية المرطبة للأفوكادو.



الوصفة الثانية "الأفوكادو والصبار"



المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو

ملعقة من جل الصبار



الطريقة:

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قومي بهرس نصف ثمرة الأفوكادو وإضافة جل الصبار لها وخلطهما جيداً بعد ذلك ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. هذه الوصفة مفيدة للبشرة الحساسة التي تعاني من الجفاف، وذلك لأن الصبار يعمل على تهدئة البشرة الحساسة التي تعاني من الجفاف.

الوصفة الثالثة "الأفوكادو والعسل والزبادي"



المكونات:

نصف ثمرة من الأفوكادو

ملعقة عسل

ملعقة زبادي



الطريقة:

قومي بهرس نصف ثمرة الأفوكادو وبعدها أضيفي لها العسل والزبادي واخلطيها جيداً، بعد ذلك طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر

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