نصائح للحفاظ على فيلر الشفاه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - هناك كثيرات يلجئن إلى حقن الفيلر للشفاه، وذلك سواء لتكبير حجم الشفاه، أو للتخلص من تجاعيد الشفاه، فهذه التقنية تعتمد على مواد تشبه الخواص الطبيعية للأنسجة لملئ الفراغات بين الأنسجة واخفاء التجاعيد وإعطاء الشفاه مظهر طبيعي ممتلئ.



ويستغرق ظهور نتائج حقن الفلير من ٤- ١٠ أيام في المتوسط حسب الحالة، كما يظهر بعض الآثار الجانبية لها مثل التورم البسيط أو الشعور بالحكة عند موضع الحقنة وتختفي هذه الآثار خلال أسبوع.



وهناك بعض المواد التي ينصح أن بالامتناع عن تناولها قبل الحقن بأسبوع وحتى بعد الحقن بحوالي ٥ أيام وهي:

فيلر الشفايف

الأسبرين

زيت السمك

الأحماض الدهنية الأوميجا ٣

الجينسينج

فيتامين هـ

وبعد حقن الفيلر يجب أن تتبعي بعض التعليمات للحفاظ عليه مثل:



• الإبقاء في وضع قائم لمدة ٣ – ٤ ساعات.

• تجنب النوم لمدة ٣- ٤ ساعات لتجنب الاحتكاك أو الضغط بشكل غير متعمد أثناء النوم.

• تجنب تدليك أو حك المنطقة حتى تحفظي عليها.

• أثناء النوم ارفعي رأسك من خلال وضع وسائد، ويفضل النوم مستلقية على الظهر.

• تجنب تناول الماء من زجاجة واستبدليها بالكوب.

• تجنب التعرض للبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة.

• تجنب الضغط على الشفاه حتى لتشويه مظهرها.

• تجنب القيام بأي خطوات تجميليه مثل إزالة الشعر من حول الشفاه أو جلسات التقشير وحمام البخار لمدة أسبوع على الأقل من حقن الفيلر.

• وفي النهاية يجب أن تستشيري الطبيب عن قائمة الممنوعات بحسب أنه في بعض الأحيان يختلف من المادة التي يتم حقنها إلى الآخرى.

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