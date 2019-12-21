الشعر الجاف طرق تنعيمه وتطويله

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - الشعر الجاف واحد من أكثر المشكلات التي تواجه النساء، أولا لأنه يفسد مظهر المرأة ثانيا لآن الشعر الجاف يصعب التعامل معه وتسريحة بطرق مختلفة.

إلى جانب ذلك تلجئ كثيرات لحل هذه المشكلة إلى الطرق التقليدية مثل مجفف الشعر أو المكواة للحصول على شعر أملس، وهذه الطريقة تزيد من جفاف الشعر ولا تعالجه، لذلك نقدم لكِ هذا اليوم الطرق المختلفة لـ العناية بالشعر الجاف سواء لتنعيمه أو لتطويله.



روتين تنعيم الشعر الجاف

تنعيم الشعر الجاف



- الشامبو:



يجب أن تعتمدي شامبو خاص بالشعر الجاف، فيجب أن يكون بدرجة PH منخفضة، ويكون غني بالزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر، ولا تقومي بغسل الشعر بشكل يومي لأنه يفقد الشعر زيوته الطبيعية وتجنبي غسل الشعر بالماء الساخن لأنه يزيد من جفاف الشعر واستبدليها بالماء الدافئ أو البارد الذي ينعش الشعر.



- حمام الكريم والبلسم:



يجب أن تستعملي حمام الكريم مرتين في الأسبوع، إلي جانب ذلك مع كل مرة تغسلي فيها شعرك يجب أن يعقب استخدام الشامبو البلسم لأنه يرطب الشعر بشكل أعمق، فمع كل مرة قومي بوضع البلسم على الأطراف وجففيه برفق بعد شطفه.



- الزيوت الطبيعية:



استعملي زيوت تعمل على ترطيب الشعر مثل زيت جوز الهند، و زيت الزيتون، وزيت الجوجوبا، فبعد تخفيف شعرك قومي بتدليك الشعر من الجذور وحتى الأطراف.



- الوسادة الحريرية:



احرصي على النوم على وسادة حرير أو تغطية شعرك بإيشارب ناعم لأنه يمنع الاحتكاك الذي ينتج عنه التقصف والجفاف.



يمكنك أيضا الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية لترطيب الشعر مثل هذه الوصفة:

الوصفات الطبيعية لترطيب الشعر



الزبادي وزيت اللوز وصفار البيض



المكونات:

ملعقة من الزبادي

ملعقة من زيت اللوز

صفار بيضة

ملعقة من العسل



الطريقة:

اخلطي المكونات السابقة جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس، قومي بتطبيقه على شعرك واتركيه لمدة ساعة وبعدها اشطفيه بالماء الدافئ وبعدها بالشامبو. حيث يعمل صفار البيض على ترطيب الشعر بسبب البروتين المتوفر به، كما يعمل الزبادي على ترطيب الشعر، وكذلك العسل، إلى جانب زيت اللوز الذي يعتبر من أكثر الزيوت المرطبة للشعر.

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طرق تطويل الشعر الجاف:



من المشكلات أيضا التي تواجه الشعر الجاف هو أنه يطول بصعوبة بسبب تقصفه لذلك سوف نقدم بعض النصائح لتطويل الشعر الجاف:



قص الأطراف:



احرصي على قص أطراف شعرك كل شهر ونص لأن الأطراف المقصفة تمنع الشعر من أن يطول.



تدليك الشعر:



احرصي على تدليك فروة رأسك يوم بعد يوم لمدة خمس دقائق حتى تنشطي الدورة الدموية التي تساعد على وصول الغذاء لجذور الشعر ونموه.



زيت الخروع:



قومي باستخدام زيت الخروع لشعرك مرة كل أسبوع لأنه يحفز نمو الشعر كما أنه يمنع تساقطه، ويمكنك أيضا أن تستعيني بزيت الجرجير إذا كنتِ بحاجة إلى زيت أخف من الخروع.

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