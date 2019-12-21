أجمل فساتين ديما الأسدي استوحي منها لسهرة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تحرص الفاشينيستا ديما الأسدي على مواكبة صيحات الموضة العالمية وتتقن إختيار فساتين السهرة بما يتناسب مع شكل قامتها والنتيجة اطلالات شديدة الفخامة والرقي يمكن أن تستوحي منها لسهرة رأس السنة.

فساتين سهرة بأكمام منفوخة

ديما الأسدي بفستان أسود بأكمام منفوخة

بمتابعة حساب ديما الأسدي على إنستقرام خلال 2019 لاحظنا عشقها لصيحة الفساتين المصممة بأكمام منفوخة حيث هيمنت على معظم إطلالاتها في مختلف المناسبات، معظم الفساتين أتت بموديلات قصيرة محددة للقامة، أحببنا الفستان الأسود المزود بأكمام فوشيا ضخمة، إطلالة فريدة لم تبذل الفاشينيستا الشهيرة مجهود كبير في تزيينها حيث أكتفت بقرط طويل مرصع.

فساتين سهرة منفوشة

ديما الأسدي بفستان طويل منفوش

لا فخامة تنافس فخامة فساتين السهرة المنفوشة لا سيما الطويلة منها، لذا حرصت الفاشينيستا ديما الأسدي على إعتمادها خلال 2019 بموديلات منوعة، أجملها الفستان الأزرق الناعم منسدل الأكمام Off Shoulder dress، كما أحببنا الفستان الدانتيل طويل الكمين مع أكتاف بارزة منحته لمسة ملوكية لا تضاهى وأنسجم لونه الأزرق المائل للتركواز مع لون بشرتها السمراء.

فساتين سهرة بقصة حورية البحر

ديما الأسدي بفستان أحمر Mermaid

ترغب كل امرأة في إطلالة تجمل قامتها وتمنحها طول أكبر وهنا يأتي دور فساتين حورية البحر Mermaid، اختاريه باللون الأحمر على غرار الفاشينيستا ديما الأسدي لإطلالة تجعلك محط الأنظار في ليلة رأس السنة ونسقيه مع كلاتش يمزج بين الفضي والذهبي وارتدي قلادة عريضة مرصعة.

فساتين براقة لسهرة رأس السنة

ديما الأسدي بفستان قصير

تجرئي في موسم الأعياد واعتمدي فستانك المغطي بالترتر أو الغليتر اللامع لإطلالة متوهجه على طريقة ديما الأسدي التي أعجبنا تنسيقها للفستان الأخضر الداكن والفستان الأوكسديه القصير ذي الأكمام المفوخة والقبة الـ V Neck التي تساعد في إطالة الرقبة.

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