دنيا أم إيمي سمير غانم من الأكثر أناقة في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - لاحظنا هذا العام الاهتمام الكبير في الموضة من قبل الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، حيث إنهما اعتمدتا اختيار تصميمات الأزياء العصرية لمختلف المناسبات التي حضرتاها، وكلّ منهما اتجهت نحو أسلوب معين في الموضة، دنيا كانت ميالة لاعتماد التصميمات الأنثوية، وإيمي كانت ميالة أكثر للتصميمات الشبابية العصرية، والجدير بالذكر أنّ كلًّا منهما ارتكبت بعض الأخطاء في الموضة، واعتمدتا بعض التصميمات المبهرجة أو غير الموفقة، لكن بالنتيجة من برأيكِ كانت الأكثر أناقة في عام 2019 دنيا أم إيمي سمير غانم.



بعض أبرز اطلالات دنيا سمير غانم في 2019:

أبرز اطلالات دنيا سمير غانم في عام 2019



رصدنا لـ دينا سمير غانم عددًا من الاطلالات الجميلة في عام 2019 تمثلت في خياراتها في فساتين السهرة المميزة التي تألقت بها في مناسبات مختلفة، منها اطلالتها على المسرح مؤخرًا في فستان سهرة ناعم باللون الأبيض، مزين بشريطة سوداء على الخصر. واطلالتها قبل ذلك في فستان ميتالك أزرق من إيلي صعب Elie Saab بقصة الكتف الواحدة، وكذلك كان لها اطلالات مميزة في فساتين سهرة قصيرة عصرية، لكنّ إحدى أسوأ اطلالاتها لهذا العام كانت في تنسيق من فيرساتشي Versace، مؤلف من تيشرت وتنورة ماكسي وكذلك اطلالتها في الجينز مع التوب الفضية البراقة المزينة بالشراريب لم تكن موفقة أيضًا.

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اطلالات إيمي سمير غانم في عام 2019:

أبرز اطلالات ايمي سمير غانم في عام 2019





كذلك شاهدنا عددًا من الاطلالات المميزة لـ إيمي سمير غانم هذا العام، وأبرزها كان اطلالاتها في بدلة توكسيدو باللون الأسود نسقتها بأسلوب أنيق وشبابي، وكذلك في فستان سهرة مصنوع من الترتر البراق، نسقت معه حقيبة كلاتش من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، وأحببنا اطلالتها بداية العام في فستان باللون الفضي بقصة الأوف شولدرز مزين بحزام من المخمل الأسود على الخصر. وكان لها أيضًا عدد من التنسيقات المسائية الموفقة.



برأيي أنّ أسلوب كل من دنيا وإيمي سمير غانم في الموضة، شهد تطورًا كبيرًا هذا العام، مع وجود بعض الأخطاء التي يتوجب عليهما تفاديها في العام القادم، شاهدي الصور واختاري من برأيكِ كانت الأكثر أناقة في 2019.

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