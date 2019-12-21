كيت ميدلتون الأميرة الأكثر أناقة في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - عام 2019 من دون شك كان الأفضل بالنسبة لـ كيت ميدلتون Kate Middleton على صعيد الموضة والاطلالات، حيث شعرنا بتغير نوعي في أسلوبها في اختيار وتنسيق الملابس، وقد تحررت من بعض القيود الكلاسيكية التي كانت توحي ببعض المملل والتكرار في اطلالاتها، وكانت ميالة أكثر هذا العام نحو اختيار وتنسيق الأزياء ذات الطابع العصري بأسلوبها الأنثوي الراقي، وهذا ما جعل منها ليس فقط الأميرة الأكثر أناقة، بل المرأة الأكثر أناقة في 2019. وإليكِ بعض الأمثلة عن أجمل اطلالاتها التي رصدناها لها في مختلف المناسبات.



لوك شبابي اعتمدته كيت ميدلتون هذا العام:

لوك شبابي مستوحى من الأزياء البحرية اعتمدته كيت ميدلتون



من الاطلالات الشبابية المميزة التي لفتت نظرنا لـ كيت ميدلتون Kate Middleton، كانت في هذا اللوك الذي استوحته من ملابس البحارة، وقد اختارت فيه توب مقلمة باللونين الكحلي والأبيض، مع بنطلون كحلي بخصر عالٍ مزين بأزرار باللون الأبيض، وقصة أرجله واسعة، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الأحمر.



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تنسيق مميز في القميص اختارته كيت ميدلتون:

اطلالة مميزة في بلوز من غوتشي نسقتها كيت ميدلتون



لوك جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته كيت ميدلتون Kate Middleton، حيث نسقت قميصًا باللون البنفسجي من غوتشي Gucci مزينًا بربطة على الرقبة، مع بنطلون أسود قصة أرجله واسعة، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من الجلد باللون البيج وحذاء أسود بكعب عالٍ.





فستان أبيض أوف شولدرز تألقت به كيت ميدلتون:

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كيت ميدلتون متألقة في فستان اوف شولدرز أبيض



اطلالة مميزة تألقت بها كيت ميدلتون Kate Middleton في إحدى المناسبات المسائية، وقد اختارت فيها فستان أوف شولدرز باللون الأبيض، قصته ناعمة ضيقة من الأعلى وواسعة عند التنورة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الترتر البراق باللون الفضي، وحقيبة كلاتش ناعمة من الساتان باللون الفضي أيضًا.



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كيت ميدلتون في لوك أنثوي من إيلي صعب:

فستان من التول الأزرق من ايلي صعب اختارته كيت ميدلتون





هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها كيت ميدلتون Kate Middleton تصميمًا من إيلي صعب Elie Saab، وقد كان الخيار موفقًا جدًّا في هذا الفستان الناعم المصنوع من قماش التول باللون الأزرق الفاتح، لا سيما قصته المميزة المزينة بشريطة على الرقبة مع التنورة البليسيه الماكسي، وقد اختارت مع الفستان حقيبة كلاتش، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وزينت الاطلالة بقبعة لافتة على الرأس.





أناقة كيت ميدلتون في فستان من الدانتيل الأسود:

فستان أسود من الدانتيل تألقت به كايت ميدلتون



الدانتيل من أقمشة كيت ميدلتون Kate Middleton وكثيرًا ما تعتمده في اطلالاتها، لا سيما على الفساتين، مثل هذه الاطلالة المميزة التي اختارت فيها فستان سهرة من الدانتيل الأسود من ألكسندر مكوين Alexander McQueen أدخلت إليه المخمل بطريقة ناعمة عند الخصر والياقة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش صغيرة وأقراطًا ذهبية مميزة.



كيت ميدلتون Kate Middleton الأميرة والمرأة الأكثر أناقة في عام 2019 شاهدي أجمل اطلالاتها التي ضمنت لها هذا اللقب واختاري الأجمل منها برأيِك.

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