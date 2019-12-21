ربيع وصيف ٢٠٢٠ بطبعات أقمشة جذابة.. تعرفي عليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - إذا كنتِ من محبي الطبعات الجريئة والجاذبة للعين فأهلا بكِ، في موسم ربيع وصيف ٢٠٢٠، حيث أن اتجاهات صيحات الطبعات لهذا الموسم صاخبة ورائعة في نفس الوقت، وتنوع بين نقشات الأزهار، والألوان المتداخلة، وحتى قوس قزح.

ومن خلال الأسطر التالية سوف نتعرف على أبرز هذه الطبعات لتتعرفي عليها معنا.

جدول المحتوى :

1- نقشات قوس قزح 2- تدريجات الألوان 3- صيحة الـ Tie-Dye 4- الزهور المطرزة 5- الزهور الصغيرة 6- الزهور الكبيرة 7- الأقمشة المنقطة 8- الطبعات السيمترية 9-الطبعات البوهيمية 10- طبعات الستينات 11- الطبعات الاستوائية 12- الكاروهات 13- الأقمشة المخططة 14-جلد الحيوانات 15- الرسومات الهندسية 16-زخرفات الكرة الأرضية



- نقشات قوس قزح:

نقشات قوس قزح



اعتماد طبعة قوس قزح في الملابس تعتبر خيار جيد للمصممين المحبين لمزج الألوان، حيث يوفر اعتماد هذه الطبعة جهد تنسيق ألوان متداخلة معا.

وقد قدمت عدد من دور الأزياء من خلال مجموعتها هذه الصيحة بشكل جذاب من بينهم دار "Dior" التي قدمت فستان بالكامل من ألوان قوس قزح مدرجة، كذلك دار "Paco Rabanne" التي قدمت تي شيرت بأكمام طويلة وياقة عالية مخطط بألوان قوس قزح أفقيا، مع بنطال باللون الكاكي بوسط مرتفع، لنذهب معه عبر الزمان إلى السبعينات حيث كان يتم اعتماد هذه الإطلالات بين فتيات الجامعة.

أيضا اعتمدت دار "Rokh" نفس الإطلالة ولكن بأكمام قصيرة وبنطال برتقالي يشبه الشارلستون.

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- تدريجات الألوان:

تدريجات الألوان



أيضا من الطبعات التي ظهرت بقوة على منصات عروض أزياء ربيع وصيف ٢٠٢٠، هي تدريج الألوان سواء كانت القطعة تحمل تدريج للون واحد أو لعدة ألوان معا.

ومن بين الأمثلة التي شُهدت لهذه الطبعة كانت فستان لـ "Longchamp" بتدريجات الوردي، وأيضا فستان لـ " Oscar de la Renta" بنفس اللون ولكن تدريجات الألوان وصلت للبرتقالي الفاتح.

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- صيحة الـ Tie-Dye

صيحة الـ Tie-Dye

أيضا صيحة الـ Tie-Dye من الطبعات التي ظهرت في مجموعات ربيع وصيف ٢٠٢٠، وعلى الرغم من كونها صيحة تعود للسبعينات إلا أنه تم تطبيقها بشكل عصري.

وقد تنوع تطبيق هذه الطبعة بين فستاتين وتنورات، وحتى جامبسوت، من توقع دور أزياء مختلفة مثل " Dior" و " Alberta Ferretti" و " Tod’s".



- الزهور المطرزة:

الزهور المطرزة



إلى جانب الشكل المميز الذي تضفيه طبعة الزهور المطرزة، فالمجهود والدقة المطلوبة لتنفيذها تجعلها جذابة أكثر، وقد ظهرت هذه الطبعة في مجموعة دار " Dior" و" Marc Jacobs" و " Comme des Garcons" .



- الزهور الصغيرة:

الزهور الصغيرة



طبعات الزهور في موسم ربيع وصيف ٢٠٢٠ متنوعة ولا تقتصر فقط على التطريز، بل توجد العديد من الأشكال لها من بينها طبعة الزهور الصغير، والتي رأينها في أكثر من عرض أزياء من بينهم "Giambattista Valli" و "Tory Burch" و " Miu Miu".



- الزهور الكبيرة:

الزهور الكبيرة



وأيضا الزهور الكبيرة المتفتحة حاضرة معنا في هذا الموسم حيث شُهدت في أكثر من مجموعة من بينهم الخاصة بـ "Richard Quinn" و "Prabal Gurung" و "Lela Rose".



- الأقمشة المنقطة:

الأقمشة المنقطة



على الرغم من كون أغلب الطبعات التي رصدناها إلى الآن طبعات ذات تفاصيل كثيرة عدا الزهور الصغيرة، إلا أن موسم ربيع وصيف ٢٠٢٠ يتميز أيضا بطبعات بسيطة مثل الأقمشة المنقطة بأحجامها وألوانها المختلفة.

مثل فستان "Carolina Herrera" التي تنوع بين النقاط السوداء الكبيرة والصغيرة على خلفية بيضاء، وفستان "Sacai" بنقاطه الصغيرة والأكثر صغرا من الأبيض على خلفية سوداء، إلى جانب فستان "Tory Burch" الكحلي بالنقاط البيضاء الدقيقة.



- الطبعات السيمترية:

الطبعات السيمترية



الطبعات السميترية من الصيحات التي تظهر وتختفي في عالم الموضة من وقت إلى آخر، ولكن في هذا الموسم المميز فيها هو أن الرسومات السميترية ناعمة وأنثوية مثل فستان " Stella McCartney" الذي تنعكس فيه خطوط الفستان كأنها في مرآة.

أما دار أزياء " Givenchy" فقط طبقت هذه الرسومات بشكل كلاسيكي على فستان أبيض.



- الطبعات البوهيمية:

الطبعات البوهيمية



ومن المؤكد الطبعات البوهيمية لها تواجد في موسم ربيع وصيف ٢٠٢٠ الذي تسيطر عليه روح السبعينات، وقد ظهر ذلك من خلال قطع في مجموعات "Erdem" و "Etro" و "Anna Sui".



- طبعات الستينات:

طبعات الستينات



ويبدو أننا لم نعود بالزمن إلى الوراء فقط وصولا للسبعينات، بل وصلنا للستينات مع هذه الطبعات من الأشكال المتداخلة التي انتشرت من الستينات حتى أوائل السبعينات.

وقد ظهرت قطع في مجموعات "Halpern" و "Alberta Ferretti" و "Christopher Kane" لا تحمل فقط هذه الطبعات ولكن أيضا التصميمات تشبه تلك التي كانت منتشرة في الستينات والسبعينات.



- الطبعات الاستوائية:

الطبعات الاستوائية



وعودة مرة أخرى للنباتات ولكن هذه المرة مع الزرع الأخضر الاستوائي الذي من المتوقع أن يكون الأفضل في صيف ٢٠٢٠ حيث يحمل الروح الإيجابية التي يتطلبها هذا الموسم.

ويمكن أن نرى فساتين من "Valentino" و "Versace" و "Fendi" تعكس هذه الصيحة بقوة.



- الكاروهات:

الكاروهات



على الرغم من كون هذه الطبعة مناسبة أكثر للخريف بسبب أنها مناسبة للخامات الثقيلة إلا أن بعض المصممين اعتمدوها في ربيع وصيف ٢٠٢٠، من بينهم "Paco Rabanne" و "Louis Vuitton".



- الأقمشة المخططة:

الأقمشة المخططة



تعتبر الطبعات المخططة متواجدة في موسم ربيع وصيف ٢٠٢٠ بأكثر من شكل، فقد سبق ورصدنا خلال طبعة قوس قزح، وفي الطبعات السيمترية، ولكن هذه المرة الأقمشة المخططة هي خطوط من لون واحد أو من ألوان متعددة خارج إطار قوس قزح، والأشكال السيمترية.

ويمكن أن نرى تطبيق لهذه الطبعة في مجموعات "Ports 1961" و "Louis Vuitton" و "Marc Jacobs".



- جلد الحيوانات:

جلد الحيوانات



طبعة جلد الحيوانات من الطبعات التي ظهرت في الخريف ومستمرة معنا حتى ربيع وصيف ٢٠٢٠، حيث تتنوع بين رسومات جلد النمور، والفهود والحمير الوحشية مثلما في مجموعات " Dolce & Gabbana" و "David Koma" و "Dries Van Noten".



- الرسومات الهندسية:

الرسومات الهندسية



الرسومات الهندسية مع الألوان المختلفة تعطي لمسة مميزة، وهذا ما جعل الكثير من المصممين ودور الأزياء يعتمدون هذه الطبعة من بينهم "Balmain" و"Coach" و"Lanvin".



- زخرفات الكرة الأرضية:

زخرفات الكرة الأرضية



وأخيرا مع طبعة زخرفات الكرة الأرضية التي تعكس روح مدونات الموضة ومحبيها في هذا العصر الذين يتجولون ويكتشفون العالم حتى لو من خلال الانترنت، وقد ظهرت في مجموعات "Christopher Kane" و "Sacai" و"Lela Rose".

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