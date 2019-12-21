موديلات فساتين سهرة طبقات للنحيفات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - كشفت أعرق دور الأزياء العالمية عن أحدث موديلات فساتين سهرة مكونة من طبقات معظمها جاء بقصات منفوشة ، ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020



أغلب هذه الفساتين تناسب نحيفات الجسم، اعتمديها لإطلالة مثالية متميزة في مناسبات سهرة رأس السنة.



فساتين سهرة High Low



Act N21



يبدو أن فساتين السهرة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف أو ما تعرف بالـ High low dresses ستكون من أبرز صيحات 2020، قدمت ماركات شهيرة مثل Act N21 وأوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta تصاميم زينت بالكشاكش التي منحتها لمسة أنثوية مميزة، تمسكي بهذا الستايل في حال كنتِ ترغبين في مزيد من الطول.





فساتين سهرة A Line



Giambattista Valli

احتلت فساتين السهرة المصممة بقصة الـ A Line منصات عروض ربيع 2020، شاهدنا أجمل التصاميم بتوقيع إرديم Erdem و جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، تميزت هذه الموديلات بالطبقات التي تغطيها بالكامل لذا فهى من القطع المثالية التي تساعد في إخفاء جميع عيوب الجسم.



فساتين سهرة منفوشة



Brognano



أحببنا فساتين السهرة المنفوشة من توقيع ماركة Brognano ومونيك لولييه Monique Lhuillier وأنجي باريس Ingie Paris، اعتمديها في حال كانت تتركز نحافتك في القسم السفلي من القامة.



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فساتين سهرة مستقيمة القصة



Tadashi Shoji



استحوذت فساتين السهرة مستقيمة القصة على إهتمام أشهر المصممين، لفتنا الفستان المطبع من تاداشي شوجي Tadashi Shoji والفستان الـ Halter top من نعيم خان Naeem Khan وفستان بادجلي ميشكا Badgley Mischka، وتعتبر هذه القصات من الحيل التي تساعد في الظهور بقامة ممشوقة.

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